В компанії «Нафтогаз» пояснили споживачам, які зміни щодо газу модть бути в українців що з цим робити.
Дивися повний текст
У «Нафтогазі» пояснили зміни щодо якості газу
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:52
У «Нафтогазі» пояснили зміни щодо якості газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У «Нафтогазі» пояснили зміни щодо якості газу
Додано: Сер 11 лют, 2026 19:34
😂. Найчастіше причина у побутових дрібницях. 👍. А низька якість газу, тут ні до чого.😂😂😂
Стаття Бомба, написана людьми, для людей.👍
|