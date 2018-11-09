Итоги: Мировой фондовый рынок 09.11.18

Фондовый рынок США 08 ноября в целом немного снизился после выхода заявления ФРС по денежной политике, и энергетический стал самым большим тормозом для S&P из-за снижения цен на нефть в США.
ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США.
В заявлении ФРС также отмечалось, что сильные рост занятости и расходы потребителей сохраняли экономику на траектории роста, но инвестиции бизнеса замедлились после быстрого темпа роста ранее в этом году, это говорит о возможном тормозе для будущего экономического роста.
Кроме пассажа об инвестициях бизнеса, заявление ФРС по денежной политике было в целом соответствующим ожиданиям и предполагает, что следующее повышение ставки ФРС может произойти на заседании в декабре. Но некоторые инвесторы надеялись на изменение тона ФРС после октябрьской распродажи на рынках.
Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.
Кроме того, в четверг стало известно о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 214 тысяч.
«Я думаю, тот факт, что мы сегодня стабильны после вчерашнего роста, это позитивный сигнал», - отметил Эд Кеон, старший инвестстратег QMA.
Три индекса выросли в среду на 2% из-за появления определенности по промежуточным выборам в США.
Индекс акций банков в S&P вырос на 0,4% на фоне роста доходности казначейских облигаций, так как банки выигрывают от роста ставок.
Наиболее сильно снизился энергетический сектор S&P — на 2,2%, так как фьючерсы на WTI вошли на территорию «медвежьего рынках», определяемую как 20% снижение с максимума 3 октября, так как инвесторы оценивают перспективы более быстрого роста предложения нефти в мире.
Wall Street Journal сообщил, что финансируемый правительством Саудовской Аравии «мозговой центр» рассматривает возможные последствия для рынка нефти от распада ОПЕК, со ссылкой на неназванный источник.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,26 к 1, на Nasdaq 1,18 к 1.
Объем торговли на биржах США был 7,23 млрд. по сравнению с 8,43 млрд. в среднем за 20 последних торговых сессий.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04%, до 26 191,22 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,25%, до 2 806,83 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,53%, до 7 530,89 пункта.
Европа
Европейские фондовые рынки закрылись 08 ноября разнонаправленно.
Европейский фондовый рынок в целом в четверг немного вырос при колебаниях в течение сессии, фактором поддержки были рост акций банков на фоне хорошо воспринятых результатов третьего квартала у Commerzbank и Societe Generale.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, после роста на 1,1% в среду.
Пара евро-доллар упала на 0,69%, пара фунт-доллар снизилась на 0,5%, пары находились в узком диапазоне перед заявлением ФРС.
Данные показали, что экспорт Германии неожиданно снизился.
Сообщение от Европейской комиссии, что она ожидает замедления экономического роста в еврозоне с 2,1% в 2018 до 1,9% в 2019 г. и 1,7% в 2020 из-за опасений в отношении внешней торговли, более высоких цен на нефть и общей неопределенности, также оказало давление на настроение на рынке.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, после роста на 1,1% в среду.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,33% и составил 7 140,68 пункта.
Немецкий DAX упал на 0,45% до 11 527,32 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 131,45 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов после того, как результаты ноябрьского заседания ФРС США укрепили инвесторов во мнении, что в декабре регулятор повысит ставку.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,39%, до 2598,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1328,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,39%, до 25601,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,31%, до 2086,09 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, до 22250,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 5921,8 пункта.
Инвесторы в пятницу отыгрывали заявление FOMC ФРС США по тогам двухдневного ноябрьского заседания.
Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, отметив при этом продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора было воспринято рынками как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году.
Создается такое ощущение, что сохраняющийся курс ФРС на ужесточение денежной политики свел на нет рост на рынках после промежуточных выборов в США.
Определенное влияние на рынки оказала новая статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% - до 2438,62 пункта, а РТС - на 0,77%, до 1155,27 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $71,57 за баррель.
Меж тем акции Сбербанка подорожали на 0,49%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,23%. Котировки бумаг «ЛУКОЙЛа» снизились на 0,28%, обыкновенных акций «Газпрома» — на 0,22%, акций самой Московской биржи — на 0,69%.
На российском фондовом рынке снова не хватает определенности и структурированности. Как только из поля зрения инвесторов «выпадают» корпоративные новости, внешняя конъюнктура тут же напоминает о себе и давит на котировки и индексы.
В четверг индекс Мосбиржи протестировал отметку 2 450 пунктов (максимум за месяц) и сдал назад. Неспособность индикатора закрепиться над важным уровнем свидетельствует о слабости «быков». С технической точки зрения краткосрочный взгляд на рынок нисходящий.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 08 ноября повысился на 8,33 пункта или на 1,42% до уровня 594,23 пунктов.
Объем торгов за день составил 224,93 млн. грн., акциями наторговали 0,64 млн. грн.
Как сообщалось, в среду 07 ноября ПФТС-индекс повысился на 0,55 пункта или на 0,09% до уровня 585,90 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 279,21 пунктов или на 88,62% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее.
По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61% - до 2657,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1348,41 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,91%, до 26380,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 2109,44 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 5922,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2%, до 22520,57 пункта.
Основным фактором для оптимизма азиатских инвесторов стал резкий рост американских фондовых индексов в среду на фоне промежуточных выборов в США. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам выборов демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.
Ралли на японском рынке стало следствием роста на биржах США.
Кроме того, инвесторы отыгрывают статистику из Китая, согласно которой профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 миллиарда с $31,7 миллиарда, экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превысило ожидания аналитиков.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках после промежуточных выборов в конгресс США, при этом китайские площадки снизились на продолжающихся опасениях торговых трений со Штатами.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,22%, до 2635,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1333,98 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,31%, до 26227,72 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2092,63 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,82%, до 22486,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,53%, до 5928,2 пункта.
Основным фактором поддержки настроений азиатских инвесторов стал рост на биржах США в среду. В частности, индексы выросли более чем на 2% после того, как стало известно, что по итогам промежуточных выборов в конгресс демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.
В то же время оптимизм из США не помог рынкам Китая, где по-прежнему сохраняются опасения, связанные с торговыми противоречиями между Пекином и Вашингтоном.
Промежуточные выборы в США прошли, Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, но это не уменьшило обеспокоенность рынков по поводу торгового конфликта между Китаем и США.
Инвесторы поэтому особое внимание обратили на внешнеторговые данные из Китая. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса страны в октябре вырос до $34,01 с $31,7 миллиарда, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне $35 миллиардов. При этом экспорт вырос в годовом исчислении на 15,6%, а импорт - на 21,4%, что превзошло ожидания аналитиков.
В Японии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, японский концерн Toshiba Corporation сообщил, что по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере ¥1,082 триллиона ($9,56 миллиарда) против убытка годом ранее. Кроме того, компания объявила о выходе из бизнеса сжиженного природного газа (СПГ) в США в рамках плана реструктуризации компании. Акции компании по итогам торгов подорожали на 12,7%.
Индекс ПФТС в четверг повысился на 1,42% - до 594,23 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 224,93 млн. грн., в том числе акциями - 0,64 млн. грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции Донбассэнерго (+0,56%) и Укрнафты (+0,38%).
Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,98%) и Центрэнерго (-0,95%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам дня остался неизменным на уровне 1786,65 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,22% - до 447,67 пункта при объеме торгов 4,6 млн. злотых (34,3 млн. грн.).
В «индексной корзине» изменились в стоимости акции «Кернела» (-0,77%), агрохолдинга ИМК (-0,42%) и «Агротона» (+2,01%).
К полудню пятницы, 09 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в пятницу, отыгрывая итоги очередного заседания FOMC Федрезерва США.
По состоянию на 6.21 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,29% - до 2601,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1328,88 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,4%, до 25598,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,41%, до 2084,44 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,43%, до 5902,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,9%, до 22283,42 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов оказалось заявление ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания.
Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.
Инвесторы восприняли заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку.
Результаты заседания ФРС и заявление регулятора не принесли сюрпризов, но они укрепили инвесторов во мнении, что в декабре грядет повышение ставки, и это оказало давление на рынок акций. Заявление ФРС вышло после недавнего резкого роста на биржах, и трейдеры получили возможность зафиксировать прибыль после ралли.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов после того, как результаты ноябрьского заседания ФРС США укрепили инвесторов во мнении, что в декабре регулятор повысит ставку.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,39%, до 2598,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1328,19 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,39%, до 25601,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,31%, до 2086,09 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,05%, до 22250,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 5921,8 пункта.
Инвесторы в пятницу отыгрывали заявление FOMC ФРС США по тогам двухдневного ноябрьского заседания.
Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, отметив при этом продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Данное заявление регулятора было воспринято рынками как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС повысит базовую ставку в четвертый раз в текущем году.
Создается такое ощущение, что сохраняющийся курс ФРС на ужесточение денежной политики свел на нет рост на рынках после промежуточных выборов в США.
Определенное влияние на рынки оказала новая статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в октябре составила 2,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%. Показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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