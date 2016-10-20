|
|
|
Finance.ua: Де взяти кредит безробітному
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
-
D2
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:54
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12
proftpd66 написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Как то странно
Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.
А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.
На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.
-
KULANDALE
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 13.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:17
KULANDALE написав: proftpd66 написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
[quote]Корисні поради для непрацевлаштованих громадян
Чи можна взяти кредит безробітному? Це питання сьогодні цікавить багатьох українців. Як безробітних, так і працевлаштованих, які, втім, отримують зарплату в конверті. Відсутність офіційного місця роботи, безперечно, ускладнює цю задачу, але не робить її нерозв’язною.
Дивися повний текст Де взяти кредит безробітному
Ощад дает 20к грн под залог депо где-то от 5к-7к и также спрашивали про свифт.
Как то странно
Человек хочет взять денег в кредит, так как ему на что то не хватает или просто нужны деньги, при этом Ощадбанк предлагает кредит под депозит? Если бы у заемщика были деньги на депозит, то он бы не брал деньги в кредит! Также странно, зачем Ощадбанку спрашивать о СВФИТ при оформлении кредита? - Как то все не логично вообще.
А вообще, я Вам скажу, что Ощадбанк выдает кредиты лишь пенсионерам и тем, кто получает зарплату через этот банк.
На первый ответ отвечу, что безработному в банке кредит взять не реально! Микрозаймовые организации выдадут, но у них проценты под 700% - это в 10 раз больше нежели в банках.[/quote]Депозит нельзя снять до окончания срока, а деньги могут понадобиться срочно, потому кредит под депозит может быть полезен. Тем более у таких кредитов относительно небольшие ставки.
И примеров, когда безработному давали кредит в банке предостаточно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22544
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5055 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|59
|72698
|
|
|0
|130
|
Вів 06 лис, 2018 11:40
D2
|
|0
|266
|
П'ят 02 лис, 2018 12:41
Ірина_
|