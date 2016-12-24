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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:45

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  Rainbow написав:Визнав свою імпотентність?
Та презентував плани на майбутнє - Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.--замість кредитів МВФ по 2-3% річних нас чекають "інвестиції" з офшорок, за фактом раніше вкрадене по 8-9% .. повернеться як інвестиції
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:06

Если "результат слаженной четырехлетней работы" сделал Украину беднейшей страной в Европе, кому-то пора на выход...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:40

:D

https://youtu.be/2v8V4LulsPA
Производственных мощностей уже не осталось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:59

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Непонятно только почему морда растет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09

Во-первых,беднейшей страной не Европы,а мира,спасибо реформаторам.Во-вторых,да,крайне важно стабилизировать экономику с помощью кредита МВФ после воровства власть имущими,это,так,а отдавать кредит холопам...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 01:49

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  Scotch написав:Во-первых,беднейшей страной не Европы,а мира


я бы даже сказал - галактики и вселенной ))
galex
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