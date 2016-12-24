Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Та презентував плани на майбутнє - Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.--замість кредитів МВФ по 2-3% річних нас чекають "інвестиції" з офшорок, за фактом раніше вкрадене по 8-9% .. повернеться як інвестиції
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Во-первых,беднейшей страной не Европы,а мира,спасибо реформаторам.Во-вторых,да,крайне важно стабилизировать экономику с помощью кредита МВФ после воровства власть имущими,это,так,а отдавать кредит холопам...