Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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galex написав:я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно.., что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план. .. насчет шария отдельный абзац.. что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию...
з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом..
Уважаемый Галекс - человек, судя по времени написания постов, почти никогда не спящий! Достижения страны работают на ее имидж в мире - это абсолютно нормально. Это чтобы потом не приходилось рядовым американцам объяснять, что Украина - это не где-то рядом с Сирией. Эти достижения ничем не противоречат экономике - более того, инфраструктурные вложения, как верно заметил ваш кумир Гройсман имеют высокий мультипликатор по экономике. независимо от аудитории, Шарий, несмотря на определенные предвзятости, является действительно независимым журналистом, большая часть подписчиков которого территориально не русские - и это тоже работает на имидж Украины. Не самым лучшим образом - но неугодные СМИ на Украине щемят, и это факт: попробуйте возразить. Насчет спорта я согласен, что он повышает имидж страны! Как и Евровидения и любые чемпионаты, даже на распитие пива на скорость. Вы может не застали, а я помню разгром "Барселоны" киевским "Динамо" с Шевой в атаке в конце 90-х - тогда об Украине тоже заговорили. Вот вам, как жителю Троещины, не утомило на дорогу на работу тратить по 3 часа мин. в день (у меня есть коллеги живущие там, я все знаю )? Вас не утомило кормления завтраками про метро к 2050 году? Это я про качество жизни - его тоже нет. А что же есть? "Армия! Мова! Вира" наше ффсё?
galex написав:насчет Китая - проблема в том, что они выполняют задачу "бороться с коррупцией" вместо "победить коррупцию". поэтому по большей части их действия - испускание малой нужды против ветра. они так могут "расстреливать" хоть веками, но ничего не изменится с таким подходом. ну разве что некоторые чиновники валят из страны при возможности, вывозя капитал (поэтому кстати с биткоином там все сложно, это ведь идеальный инструмент по анонимному выводу денег). попутно они еще сдают известные им секреты, нанося стране вред куда больший, чем если бы просто воровали в своем обычном темпе до конца жизни.
Они сбежавших коррупционеров за бугром отлавливают, судят и показательно пускают в расход. Внутри страны не спрячешься, их Скайнет нужную морду быстро находит. Понятно, что всех коррупционеров не посадишь, но это и не требуется. Цель в том, чтобы загребали мало и осторожно.
phantom_systems написав:Они сбежавших коррупционеров за бугром отлавливают, судят и показательно пускают в расход. Внутри страны не спрячешься, их Скайнет нужную морду быстро находит. Понятно, что всех коррупционеров не посадишь, но это и не требуется. Цель в том, чтобы загребали мало и осторожно.
понятно что бороться нужно. я о том, что не стоит заблуждаться что чем жестче расстреливать, тем эффективнее. это сложная проблема с кучей завязанных друг на друге причин и подходить нужно вдумчиво. вот если брать низовой уровень: вот в Польше средняя зарплата госслужащего выше средней по стране. а у нас - наоборот. соответственно - с трудом хватает на жизнь и нет стимула дорожить работой и репутацией. вот в США копы дорожат работой - там и соц.льготы и оплата и в случае чего - сразу можно пожизненно попрощаться с возможностью устроиться на подобную работу, останется работать лишь вышибалой в баре или охранником в кафе. А в Украине такой стимул не проходит потому что в хороших кафе охранники получают больше полицейских.