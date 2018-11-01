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Україна може відмовитися від міжнародних кредитів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 19:35
ага, уже хапнули под 9%, хотя раньше давали под 6.
А теперь можно и отказаться, фуле
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swan forever
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