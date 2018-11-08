Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ).
Дивися повний текст Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:55
Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі.
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:40
Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50
Не виходить так просто тасувати колоду - немає дурних брати борги на себе. Кияни вже відчули на власній шкурі.
Тому відключали і будуть відключати - капіталізьм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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