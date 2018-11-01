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Xiaomi випустила унікальний
графічний планшет

Xiaomi випустила унікальний графічний планшет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:36

Xiaomi випустила унікальний графічний планшет

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi випустила пристрій, що переносить зображення з блокнота в планшет.

Дивися повний текст Xiaomi випустила унікальний графічний планшет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:36

Нихрена она не випустила. Только на краунфандинг запустила. Глупые и жёлтые новости.
finuser238
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