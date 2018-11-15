RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики заявили
про необхідність ввести...

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Це необхідно для правильного розрахунку субсидій.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести обов'язкові декларації для заробітчан.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85685
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:06

Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах
iskyr
 
Повідомлень: 161
З нами з: 22.01.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:25

  iskyr написав:Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах


Ну Рева четко дал понять, что ему не хватает для праздника жизни, а в этом случае ни какие законы не действуют. Неужели Рева думает что люди такие тупые и кинутся заполнять декларации, пускай радуется что хоть через заробитчан заходит валюта в Украину.
tigr-uu
 
Повідомлень: 518
З нами з: 05.02.11
Подякував: 136 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:35

  iskyr написав:Одним из важных параграфов любого свода правил профессиональной этики является знание закона. По всей видимости, на украинских министров такие заморочки не распространяются. С почти всеми (если не со всеми) странами, где работают украинские "заробитчане" подписаны соглашения об избежание двойного налогообложения. Налоги они платят там, а не гоп-стопперам в министерских креслах


Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.
Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...
Не платишь налоги, то соответственно и не пользуешься услугами, в т.ч. и коммунальными - тут полность поддерживаю.
Другое дело, что они через это могут потом налогообложить поступление денег (первая попытка была еще при "легитимном", но не прошла) из-за границы. Вот тут проблема, как этого не допустить.
coulthard
 
Повідомлень: 323
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45

Заробитчане главный инваестор в стране этот Рева и прочие дармоеды которые выписывают из народных денег миллионные премии не понимают а верней не хотят эти люди живут за границей там и платят но большинство работает нилигально это очень Тежело вообщем это не тыкать деньги из бюджета
vitaly888usa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:46

  coulthard написав:Другое дело, что они через это могут потом налогообложить поступление денег (первая попытка была еще при "легитимном", но не прошла) из-за границы. Вот тут проблема, как этого не допустить.


Если перевод осуществляется к родственникам не первой линии от резидента Украины временно выехавшего на заработки, то и сейчас все обязаны платить подоходный и военный сбор от валютных таких переводов.
То что это часто не происходит, поскольку это вменено не банку, а сам человек должен задекларировать и оплатить налог, это просто пока руки не доходят у налоговой, но информация-то никуда не исчезает.
freeze
4
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2450 раз.
Подякували: 3428 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:49

freeze
Я думаю где-то 95% шлют как раз родственникам первой степени родства.
coulthard
 
Повідомлень: 323
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:01

  coulthard написав:freeze
Я думаю где-то 95% шлют как раз родственникам первой степени родства.


Да, но тут многие забывают, что если человек уехал на долгие заработки, надо смотреть точнее на сколько дней в году, то он теряет резидентность Украины на этот год, тогда даже валютный перевод жене от мужа попадает под налогообложение.
freeze
4
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2450 раз.
Подякували: 3428 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:01

  coulthard написав:freeze
Я думаю где-то 95% шлют как раз родственникам первой степени родства.

я думаю, что свыше 50% провозится налом, в силу сезонности работ. Пока Украина не обратиться к "странам, с которыми подписан договор о запрете двойного налогообложения" с просьбой сдать таковых, дела не будет. Гарантий, что их "сдадут" тоже нет - вы верите, скажем, что Россия выдаст доходы гастеров? А Польша? Эти люди особо не жируют - и субсидии особо не выпрашивают, бо не стоят на учете. Семьи их да - реципиенты субсидий, но субсидии и так год к году режут.
Власти пытаются обобрать народ - народ сопротивляется, все норм
sequence
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 29.12.15
Подякував: 134 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:06

А что государство Украина сделала для гастарбайтеров??? Предоставила им работу???нормальные социальные условия??? Правовую справедливость???...какое моральное право они имеют , что бы требовать что-то от людей которые терпят нужду по вине государства...ур** правительство ипарламент порождают ур** законы...
prizrak9999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Kripo і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики порахували, скільки українців отримують... 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 09:55
13 472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 12:30
cannabis_ua
Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 11:22
5 195
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 22:49
warlamp
У Мінсоцполітики пояснили, для чого потрібна довідка...
R2 » Чет 15 лис, 2018 16:50
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 16:50
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.