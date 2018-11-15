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У Мінсоцполітики заявили
про необхідність ввести...

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:10

  coulthard написав:Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен.
Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...

не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:23

Люди едут за границу работать , бросая свои семьи, не от хорошей жизни в Украине . Они как ласточки в клювике несут те кровные валютные деньги , которые хоть как-то еще помогают держать курс гривны и жить этим Ревам на хорошую зарплату.
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:29

Дулю с маком им, а не декларацию!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:34

Рева должен доплачивать тем, кто заводит валюту а не выводит (мамкам в сша) из страны
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:39

Re: У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

Правильно! Гастеров нужно подоить. А то жируют, понимаешь, на польских полях и российских стройках, а Рева с коллегами-министрами и депутатами с голоду пухнут!
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:53

  prizrak9999 написав:А что государство Украина сделала для гастарбайтеров??? Предоставила им работу???нормальные социальные условия??? Правовую справедливость???...какое моральное право они имеют , что бы требовать что-то от людей которые терпят нужду по вине государства...ур** правительство ипарламент порождают ур** законы...

...соглашусь..только немного поправлю не Украина ....а банда казнократов и тунеядцев неспособных сделать ничего для развития Украины , а сделали они много для заробитчан.....лишили их жен , мужей..у детей отняли родителей при этом себе любимым назначили миллионные зарплаты да еще недавно снизили налогообложение себе любимым - тяжело им "бедненьким" платить налоги... :evil:
...а такие ревы будут иметь моральное право открывать рот тогда когда за копейку украденную из бюджета чиновник будет попадать без вариантов на нары с пожизненным запретом занимать должность даже завхоза в школе , моральные дегенераты в министерствах и прочие коболевы будут получать зарплату максимум в 3-5 раз выше минимальной - хотят больше себе , пусть поднимают реальный уровень жизни всех вокруг и за труд получают больше и себе а не так как сейчас . А после всего этого призывают платить всем все налоги.....
Платить налоги нужно...но платить зная что эти деньги не пойдут на развитие Украины а их просто украдут выведут по офшорам пойдут на зарплаты в миллионах долларов всяким коболевых - ДА ПОШЛИ ВЫ НАХ. РЕВЫ....
р/с..я не заробитчанин....но знаю чем эти люди за свои заробитки платят ...выше написал
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