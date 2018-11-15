У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
coulthard написав:Если захотят налогообложить, то да, я с Вами полностью согласен. Но как для субсидий в принципе логично: есть доход - плати за услуги, а то 44% оплачивают свою коммуналку за счет остальных 56%. И получается, кто платит официально налоги тот л.х: и уменьшение сумы ЗП на величину налогов, и субсидии нет и пенсии тоже не будет...
не повторяйте за Ревой его чушь - никакие субсидии с налогов на физлица не выделяются. Вспомните, как Кролик рассказывал при первом глобальном поднятие цены на газ, что населению эти затраты компенсируют субсидиями, которые в свою очередь будут брать из кратно возросших рентных платежей на добычу углеводородов. То есть, дело было как: МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз! Но МВФ категорически настаивал, шантажируя очередным траншем. Яценюк согласился на такие условия, но приэтом сделал "гениальный" (по его мнению) ход - львиную долю те сверхприбылей от получаемых Нефтегазом платежей, вернул в виде кратно увеличенных рентных платежей в казну, из которых же и выплачивал субсидии. То есть и волки сыты (МВФ доволен, кредит одобрен), и овцы целы (население не взбунтовалось, поголовно получив настоятельные рекомендации упрощенно и массово оформить субсидии). А сейчас Рева минипулирует выплатами субсидий, натравливая одних граждан, честно пополняющих бюджет в Украине своими платежами, на других, кто вынужденно работает за границей, якобы "одни живут за счет других"! Зачем? Да потому что выполняется другая часть "гениального" плана - субсидии со временем потихоньку (чтоб краник не сорвало) прикручивать всеми возможными средствами.
Люди едут за границу работать , бросая свои семьи, не от хорошей жизни в Украине . Они как ласточки в клювике несут те кровные валютные деньги , которые хоть как-то еще помогают держать курс гривны и жить этим Ревам на хорошую зарплату.
prizrak9999 написав:А что государство Украина сделала для гастарбайтеров??? Предоставила им работу???нормальные социальные условия??? Правовую справедливость???...какое моральное право они имеют , что бы требовать что-то от людей которые терпят нужду по вине государства...ур** правительство ипарламент порождают ур** законы...
...соглашусь..только немного поправлю не Украина ....а банда казнократов и тунеядцев неспособных сделать ничего для развития Украины , а сделали они много для заробитчан.....лишили их жен , мужей..у детей отняли родителей при этом себе любимым назначили миллионные зарплаты да еще недавно снизили налогообложение себе любимым - тяжело им "бедненьким" платить налоги... ...а такие ревы будут иметь моральное право открывать рот тогда когда за копейку украденную из бюджета чиновник будет попадать без вариантов на нары с пожизненным запретом занимать должность даже завхоза в школе , моральные дегенераты в министерствах и прочие коболевы будут получать зарплату максимум в 3-5 раз выше минимальной - хотят больше себе , пусть поднимают реальный уровень жизни всех вокруг и за труд получают больше и себе а не так как сейчас . А после всего этого призывают платить всем все налоги..... Платить налоги нужно...но платить зная что эти деньги не пойдут на развитие Украины а их просто украдут выведут по офшорам пойдут на зарплаты в миллионах долларов всяким коболевых - ДА ПОШЛИ ВЫ НАХ. РЕВЫ.... р/с..я не заробитчанин....но знаю чем эти люди за свои заробитки платят ...выше написал
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Roman Tik написав:МВФ требовал поднять цены на потребляемый населением и промышленностью газ до среднерыночных, кабмин такого сам по себе этого даже и не предполагал, ибо чтобы вывести Нефтегаз из дотационного убыточного состояние в прибыль, достаточно было поднять цену значительно меньше, чем в 6 раз!
Так была поднята цена и для населения в 6 раз. Кто платит за газ полную стоимость и формирует ту сверхприбыль, которую направляют на субсидии. Что касается деклараций, то их должны заполнять все, а не только "заробітчани" и не только те кто получает соцпомощь.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.