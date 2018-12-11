Уголок журналиста

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:36

После того, как я появился на форуме FINANCE.UA и сразу начал задавать много вопросов, вместо ответов иногда я получал недоуменные взгляды и вопросы: "Кто это? Что ему нужно?"



Поэтому сразу поясню: я - журналист проекта FINANCE.UA, который занимается освещением различных финансовых вопросов, пишет всевозможные инструкции и путеводители, создает "Битвы кредиток" и прочее.

Как вы все отлично понимаете, одному человеку невозможно все знать и во всем разбираться.

Именно поэтому я периодически обращался за помощью и подсказками к уважаемым форумчанам (а здесь, как я успел убедиться, собралось очень много знающих и думающих людей).



Немного подумав, я решил создать вот такую тему-блог, в которой, во-первых, я смогу не только задавать вопросы, но и обращать внимание форумчан на интересные вещи, новинки, спрашивать их мнение о том или ином событии или новшестве. В общем, сделать наше общение интерактивным и, по возможности, обоюдоинтересным.



Я однаково вільно пишу, розмовляю і спілкуюся і російською, і українською мовами, і у цій темі обидві мови будуть однаково вільно використовуватися (до чого і запрошую всіх!).



Теперь - хотелось бы отдельно обратиться к представителям банков, финансовых компаний, всех, кто работает с клиентами. Буду рад получать от вас информацию обо всем, что может быть интересно нашим форумчанам!

Пишите прямо в личные сообщения, я постараюсь по возможности оперативно отреагировать.



Приглашаю всех в эту тему! Надеюсь, она станет одной из самых интересных и полезных на этом форуме с вашим непосредственным участием, дорогие друзья!