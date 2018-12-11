Уголок журналиста

После того, как я появился на форуме FINANCE.UA и сразу начал задавать много вопросов, вместо ответов иногда я получал недоуменные взгляды и вопросы: "Кто это? Что ему нужно?"
Поэтому сразу поясню: я - журналист проекта FINANCE.UA, который занимается освещением различных финансовых вопросов, пишет всевозможные инструкции и путеводители, создает "Битвы кредиток" и прочее. Как вы все отлично понимаете, одному человеку невозможно все знать и во всем разбираться. Именно поэтому я периодически обращался за помощью и подсказками к уважаемым форумчанам (а здесь, как я успел убедиться, собралось очень много знающих и думающих людей).
Немного подумав, я решил создать вот такую тему-блог, в которой, во-первых, я смогу не только задавать вопросы, но и обращать внимание форумчан на интересные вещи, новинки, спрашивать их мнение о том или ином событии или новшестве. В общем, сделать наше общение интерактивным и, по возможности, обоюдоинтересным.
Я однаково вільно пишу, розмовляю і спілкуюся і російською, і українською мовами, і у цій темі обидві мови будуть однаково вільно використовуватися (до чого і запрошую всіх!).
Теперь - хотелось бы отдельно обратиться к представителям банков, финансовых компаний, всех, кто работает с клиентами. Буду рад получать от вас информацию обо всем, что может быть интересно нашим форумчанам! Пишите прямо в личные сообщения, я постараюсь по возможности оперативно отреагировать.
Приглашаю всех в эту тему! Надеюсь, она станет одной из самых интересных и полезных на этом форуме с вашим непосредственным участием, дорогие друзья!
Портал FINANCE.UA намагається крокувати в ногу з часом. Як ви всі знаєте, нещодавно запрацював наш канал у Телеграм. Кількість його читачів вже сягнула майже півтисячі осіб і невпинно продовжує зростати. Цікаво, чи читаєте його ви?
А ще дуже цікаво, чи задоволені ви матеріалами, які в ньому розміщені? Що ви хотіли б у ньому бачити, які теми, які рубрики варто освітлювати частіше?
Пытаюсь понять, как по-максимуму использовать потенциал форума для достижения профессиональных целей По факту, все для вас, дорогие форумчане!
Пока с обратной связью туговато ((( Вот здесь открыл тему "Карты с индивидуальным дизайном", пытаясь узнать, кто еще, кроме Приватбанка, предлагает подобную услугу. И что? 159 просмотров и ноль ответов. Или это такой большой секрет, или, кроме Привата, никто этим не занимается? Обзвон банков успехом не увенчался, все говорят, что этим не занимаются. Но так ли это?...
Я могу написать обзор только по Привату. Опыт имеется) Как я понял, то там больше интересовались продуктами других банков.
Спасибо большое! Как раз по Привату информации достаточно, они все на своем сайте выложили. Интересовало, есть ли хоть у кого-то еще подобное. Обзвон банков ничего не дал, кроме понимания, насколько слаба порой поддержка на ГЛ. Просто я сомневаюсь, что только Приват в Украине этим занимается.