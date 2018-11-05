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Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08
Нарушители закона хотят чтобы их простили и сделали ещё поблажек, да побольше? Ну-ну...
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Omega
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:12
Это импотентное гос-во само развело этот срач, а теперь пожинают плоды. Могли же раньше сделать пересечение границы со сменой на транзитные номера и заменой техпаспорта и брать за это деньги, их бы при дтп хоть искать было без проблем, а так законы создавали под себя и свои фирмы прокладки и мутили бабло. А теперь тут плачете что б*** виноваты вам на работу доехать, вы глубже смотрите откуда проблема вылезла.
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tigr-uu
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:15
golllmax написав:yuri1978
Ты как поглядеть самый умный, может ты еще и солнцу доплачиваешь чтоб оно светило?? Хотя для таких и такую статью в коммуналке введут, просто прелесть такими овцами управлять.
переход на личности всегда равнялся сливу.
ты слился.
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yuri1978
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:16
tigr-uu написав:
А теперь тут плачете что б*** виноваты вам на работу доехать,
ты не попутал, кто плачет?
по-моему, это владельцам евроблях законы не нравятся...
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yuri1978
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Додано: Вів 20 лис, 2018 14:19
yuri1978 Это было обобщение, но с твоей стороны публицистическая манипуляция, что говорит про твой слив.
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golllmax
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