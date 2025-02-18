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У Німеччині знову фіксують
рекордну чисельність населення

У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:08

У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло — через міграцію.

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У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
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Так выглядит закат немецкой империи.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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