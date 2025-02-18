Незважаючи на те, що кількість народжень у Німеччині у 2024 році була меншою за кількість смертей, населення країни зросло — через міграцію.
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У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
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Додано: Сер 02 лип, 2025 10:08
У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
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Дивися повний текст
У Німеччині знову фіксують рекордну чисельність населення
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