|
|
|
Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:33
С одной стороны они делают хорошо и пытаются уменьшить поборы, с другой бюджет(хоть его и тырят) нужно б как-то наполнять и финансировать зп\пенсии и т.д.
То есть нужно что-то среднее, чтоб и машинки стали дешевле и бюджет не пострадал сильно...
Если по новому закону живой мерс\бмв стоимостью 2к евро при оформлении становится 5к евро - то уже хорошо, ведь за 5к тут светит только авео...
ПС: я конечно чтоб отменить все налоги, но возможно ли это
-
Spitoll
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 20.09.10
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:34
golllmax написав:yuri1978
Нет ту ты сам шарой пользушься)) и ищешь как заработать, взять по дешевле отдать подороже или нет?
я не торгую.
торговля чуть чаще, чем всегда, имеет спекулятивную составляющую, которая не отражает реальных трудовых затрат, что и есть добавленной стоимостью по Марксу.
какую добавленную стоимость создает неуплата б*** установленных платежей?
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:36
yuri1978 Откуда ты берешь деньги? не нужно писать где ты их НЕ берешь, напиши откуда берешь и вот там то мы и найдем твою "шару"))
Востаннє редагувалось golllmax
в Вів 20 лис, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
-
golllmax
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 28.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:37
Spitoll написав:
Если по новому закону живой мерс\бмв стоимостью 2к евро при оформлении становится 5к евро - то уже хорошо,
б*** утверждают, что это плохо
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38
golllmax написав:yuri1978
Откуда ты берешь деньги?
работаю на дядю )
ты удивишься, сколько сейчас зарабатывают учителя. правда, нужно не бибикать под кабмином, а работать на пару ставок
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:45
yuri1978 Вот, ты нашел шару в том, что НЕ вырабатывая добавленной стоимости , как ты сам написал по К.Марксу, добываешь тем не менее деньги. вот в этом ты нашел шару и хоть сотня ставок. суть та же только на 100 помноженная. чиновник скажет я ставлю подписи - очень трудная работа ведь их нужно 1000 поставить, суть умножаем на 1000. а за каждую подпись он получает откат или контрабанду или кто-то в казну кидает 2000 долларов теряя при этом ресурс который мог пойти на оборудование, но далее из бюджета по завышенной цене (на 10% от рыночной) кто-то заведомо плохой асфальт укладывает. Юра ну честно ты не прав. мне знакомо преподавание и многое другое, у тебя не будет аргументов, или они все найдут свою самокорреляцию и просто уничтожаться. И каждый конечно сам решает бибикать или не бибикать. Релаксируй почитай тот же Капитал, посмотри "Атлант расправил плечи" почитай Г. Форда "Моя жизнь мои достижения".
Востаннє редагувалось golllmax
в Вів 20 лис, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
-
golllmax
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 28.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:48
golllmax написав:yuri1978
Вот, ты нашел шару в том, что НЕ вырабатывая добавленной стоимости , как ты сам написал по К.Марксу, добываешь тем не менее деньги.
про сферу услуг слышал?
как ото все тобой написанное относится к факту нежелания платить установленные налоги?
вам и так пошли на уступки, разрешив растаможить корыта, чего нельзя было сделать по предыдущему закону. и вы об этом знали, якобы "покупая" такой автомобиль.
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:54
yuri1978 Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг? тоесть может человек-бандит сказать, что он работает в сфере услуг? Его аргумент - мне платят за то, что я делаю услугу убираю смертельную угрозу (прячет пистолет).
-
golllmax
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 28.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:01
golllmax написав:yuri1978
Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг? тоесть может человек-бандит сказать, что он работает в сфере услуг? .
не перебільшуйте, яка це послуга? це кримінальна справа - вимагання.
послуга це коли обидві сторони отримують додаткову вартість - одна у вигляді наданої послуги, інша у вигляді оплати.
позбавлення загрози, створеної самим же "надавальником" - це не послуга, а кримінальна справа.
інша справа, наприклад гасіння пожежі - це послуга, за яку заплачено наперед, бо така її природа.
-
livnadnaexa
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:03
0mage0 написав:
Довбаний уряд не може впоратися зі зграєю шахраїв. Скільки можна цей безлад терпіти?
Вы еще не поняли? Это их же проект- они на нем бабки зарабатывают, что тут неясно?
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|53
|2627
|
Суб 17 лис, 2018 04:41
galex
|
|39
|2751
|
|
|1
|123
|
|