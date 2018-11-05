Додано: Вів 20 лис, 2018 14:45

yuri1978 Вот, ты нашел шару в том, что НЕ вырабатывая добавленной стоимости , как ты сам написал по К.Марксу, добываешь тем не менее деньги. вот в этом ты нашел шару и хоть сотня ставок. суть та же только на 100 помноженная. чиновник скажет я ставлю подписи - очень трудная работа ведь их нужно 1000 поставить, суть умножаем на 1000. а за каждую подпись он получает откат или контрабанду или кто-то в казну кидает 2000 долларов теряя при этом ресурс который мог пойти на оборудование, но далее из бюджета по завышенной цене (на 10% от рыночной) кто-то заведомо плохой асфальт укладывает. Юра ну честно ты не прав. мне знакомо преподавание и многое другое, у тебя не будет аргументов, или они все найдут свою самокорреляцию и просто уничтожаться. И каждый конечно сам решает бибикать или не бибикать. Релаксируй почитай тот же Капитал, посмотри "Атлант расправил плечи" почитай Г. Форда "Моя жизнь мои достижения".