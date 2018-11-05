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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123456>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:33

Re: Власники

С одной стороны они делают хорошо и пытаются уменьшить поборы, с другой бюджет(хоть его и тырят) нужно б как-то наполнять и финансировать зп\пенсии и т.д.

То есть нужно что-то среднее, чтоб и машинки стали дешевле и бюджет не пострадал сильно...

Если по новому закону живой мерс\бмв стоимостью 2к евро при оформлении становится 5к евро - то уже хорошо, ведь за 5к тут светит только авео...

ПС: я конечно чтоб отменить все налоги, но возможно ли это :)
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:34

  golllmax написав:yuri1978 Нет ту ты сам шарой пользушься)) и ищешь как заработать, взять по дешевле отдать подороже или нет?
я не торгую.
торговля чуть чаще, чем всегда, имеет спекулятивную составляющую, которая не отражает реальных трудовых затрат, что и есть добавленной стоимостью по Марксу.
какую добавленную стоимость создает неуплата б*** установленных платежей?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:36

yuri1978 Откуда ты берешь деньги? не нужно писать где ты их НЕ берешь, напиши откуда берешь и вот там то мы и найдем твою "шару"))
Востаннє редагувалось golllmax в Вів 20 лис, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:37

Re: Власники

  Spitoll написав:Если по новому закону живой мерс\бмв стоимостью 2к евро при оформлении становится 5к евро - то уже хорошо,
б*** утверждают, что это плохо :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

  golllmax написав:yuri1978 Откуда ты берешь деньги?
работаю на дядю )
ты удивишься, сколько сейчас зарабатывают учителя. правда, нужно не бибикать под кабмином, а работать на пару ставок :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:45

yuri1978 Вот, ты нашел шару в том, что НЕ вырабатывая добавленной стоимости , как ты сам написал по К.Марксу, добываешь тем не менее деньги. вот в этом ты нашел шару и хоть сотня ставок. суть та же только на 100 помноженная. чиновник скажет я ставлю подписи - очень трудная работа ведь их нужно 1000 поставить, суть умножаем на 1000. а за каждую подпись он получает откат или контрабанду или кто-то в казну кидает 2000 долларов теряя при этом ресурс который мог пойти на оборудование, но далее из бюджета по завышенной цене (на 10% от рыночной) кто-то заведомо плохой асфальт укладывает. Юра ну честно ты не прав. мне знакомо преподавание и многое другое, у тебя не будет аргументов, или они все найдут свою самокорреляцию и просто уничтожаться. И каждый конечно сам решает бибикать или не бибикать. Релаксируй почитай тот же Капитал, посмотри "Атлант расправил плечи" почитай Г. Форда "Моя жизнь мои достижения".
Востаннє редагувалось golllmax в Вів 20 лис, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:48

  golllmax написав:yuri1978 Вот, ты нашел шару в том, что НЕ вырабатывая добавленной стоимости , как ты сам написал по К.Марксу, добываешь тем не менее деньги.
про сферу услуг слышал? :wink:
как ото все тобой написанное относится к факту нежелания платить установленные налоги?
вам и так пошли на уступки, разрешив растаможить корыта, чего нельзя было сделать по предыдущему закону. и вы об этом знали, якобы "покупая" такой автомобиль.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:54

yuri1978 Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг? тоесть может человек-бандит сказать, что он работает в сфере услуг? Его аргумент - мне платят за то, что я делаю услугу убираю смертельную угрозу (прячет пистолет).
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:01

  golllmax написав:yuri1978 Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг? тоесть может человек-бандит сказать, что он работает в сфере услуг? .


не перебільшуйте, яка це послуга? це кримінальна справа - вимагання.
послуга це коли обидві сторони отримують додаткову вартість - одна у вигляді наданої послуги, інша у вигляді оплати.
позбавлення загрози, створеної самим же "надавальником" - це не послуга, а кримінальна справа.
інша справа, наприклад гасіння пожежі - це послуга, за яку заплачено наперед, бо така її природа.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:03

Re: Власники

  0mage0 написав:Довбаний уряд не може впоратися зі зграєю шахраїв. Скільки можна цей безлад терпіти?

Вы еще не поняли? Это их же проект- они на нем бабки зарабатывают, что тут неясно?
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