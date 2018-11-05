|
|
|
Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:15
yuri1978 написав:
каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?
ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.
да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.
слабо, железноаргументированный ты наш?
глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.
единственно гуд, что убрали Евро-5.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2534
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:33
zloy_ukr написав:
Не любят в Украине демократии. Легче ярлык повесить, и кричать "расстрелять".
А ведь они стоят за свои ( и наши) права, и свободы.
Что же это за право такое: загрязнять воздух устаревшим барахлом? Я не хочу раздавать людям такие права - они нарушают мое право дышать чистым воздухом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26842
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:36
galex написав: yuri1978 написав:
каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?
ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.
да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.
слабо, железноаргументированный ты наш?
глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.
единственно гуд, что убрали Евро-5.
Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей, без сажевых фильтров, без катализаторов - голых. Потому что ни один 6л*ях*р никогда в жизни не заменит на своем ведре ни сажевый фильтр ни катализатор - новые - это пол стоимости его ведра. Он их лучше выпилит. И расход меньше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26842
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53
|2633
|
Суб 17 лис, 2018 04:41
galex
|
|39
|2754
|
|
|1
|123
|
|