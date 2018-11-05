Додано: Вів 20 лис, 2018 23:50

airmax78 написав: galex написав: yuri1978 написав: каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?

ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.

да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.

слабо, железноаргументированный ты наш? каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.слабо, железноаргументированный ты наш?



глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.

налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.

единственно гуд, что убрали Евро-5. глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.единственно гуд, что убрали Евро-5.

Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей, без сажевых фильтров, без катализаторов - голых. Потому что ни один 6л*ях*р никогда в жизни не заменит на своем ведре ни сажевый фильтр ни катализатор - новые - это пол стоимости его ведра. Он их лучше выпилит. И расход меньше. Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей, без сажевых фильтров, без катализаторов - голых. Потому что ни один 6л*ях*р никогда в жизни не заменит на своем ведре ни сажевый фильтр ни катализатор - новые - это пол стоимости его ведра. Он их лучше выпилит. И расход меньше.

Катализатор имеет в своей конструкции платину и еще какой-то драгоценный металл, что делает его покупку слишком затратной. Поэтому катализаторы в Украине редко кто меняет на новый, ну может разве что водители в государственных гаражах - они могут себе это позволить делать по регламенту или даже чаще за народные деньги. Ведь в наших условиях катализатор надо менять чаще раза в полтора-два из-за низкого качества бензина и дизеля. Поэтому именно в нашей стране Ниссан, к примеру, насколько я знаю столкнулся с такой проблемой, что его новые объемные двигатели редко выхаживают более 200 тысяч. Всему виной неожиданно быстро для владельца вышедший из строя катализатор, из которого каким-то образом в цилиндры начинает попадать что-то вроде абразива. Точно процесс описать не могу, но владельцы не спешат заменить катализатор на новый - они офигивают от цен на него и даже на новые машины начинают ставить обманки, что и приводит к необходимости делать капремонт. Этим же делом с обманками грешат естественно и евробляхеры, они то чем хуже остальных украинских владельцев импортных автомобилей?Что касается сертификации, то касательно автомобилей из ЕС, лично я считаю, что его надо посылать нафиг. Ибо нефиг умничать, если автомобиль давно сертифицирован по более крутым нормам там, куда мы стремимся по безнадеге.