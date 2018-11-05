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Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45
EKO написав:
Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый
вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:51
galex написав:
во многом случае оттуда сплавляют машину по дешевке не потому что начала скрипеть и рассыпаться, а потому что у них по мере старения машины серьезно повышаются налоги на их содержание, в результате чего ее выгоднее сплавить хоть за что-то в Украину, нежели содержать там.
ой, а чего же б*** об этих налогах умалчивают, зато кричат о дешевой растаможке в странах ЕС?
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