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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45

Re: Власники

  EKO написав:Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый

вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:51

Re: Власники

  galex написав:во многом случае оттуда сплавляют машину по дешевке не потому что начала скрипеть и рассыпаться, а потому что у них по мере старения машины серьезно повышаются налоги на их содержание, в результате чего ее выгоднее сплавить хоть за что-то в Украину, нежели содержать там.

ой, а чего же б*** об этих налогах умалчивают, зато кричат о дешевой растаможке в странах ЕС?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 715
З нами з: 10.05.17
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