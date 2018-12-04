Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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airmax78 написав:Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох, давайте превратим страну в чадящую свалку. Ведь людям нужны доступные автомобили.
Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать. Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила. Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам. Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году. В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников. Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
EKO написав: Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать. Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила. Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам. Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году. В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников. Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
Я заметил овер миллион чадящих ведер, наводнивших Украину в течение последних 3х лет. Сотни ДТП в которых какие-то уепки просто бросают свои ведра и съепывают. Вот это я действительно заметил. И да, 3 года назад этой проблемы не было. Сейчас - есть.
EKO написав: Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать. Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила. Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам. Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году. В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников. Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
Я заметил овер миллион чадящих ведер, наводнивших Украину в течение последних 3х лет. Сотни ДТП в которых какие-то уепки просто бросают свои ведра и съепывают. Вот это я действительно заметил. И да, 3 года назад этой проблемы не было. Сейчас - есть.
Да все это заметили. А кто "папа" этой проблемы и виновник ее нерешения за 3 года? Или спрошу по другому: - У кого в руках все возможности? Вот тут человек коротко все по данной теме описал, в принципе я имею такое же мнение: Схема гениальная. Если согласиться с цифрой полтора миллиона ввезенных автомобилей, то это черный рынок емкостью примерно в шестьсот миллионов евро. С учетом того, что оформлением "бл/ях" и их ввозом занимается узкий круг ограниченных людей - сумма концентрируется в чьих-то руках, как в свое время в руках Пинчука находилась схема по "возврату НДС"... Без сговора с МВД мытники эту схему бы не провернули .... Что делать? Я думаю что СБУ или НАБУ должны в первую очередь профессионально и доказательно вскрыть эту мвд-шно таможенную схему и объяснить, кто и как до сих пор не обеспечил полиции доступ к базам таможни. При помощи Интерпола потрусить фирмы, которые занимаются пригоном б*** в Украину. Это - ключевой вопрос. Пока не будут деактивированы те, кто схему разработал, легализовал и заработал на ней сотни миллионовhttps://site.ua/alexander.surkov/14318/
Что-то фискалы второй день молчат сколько они за предыдущий день б-л-я-х растаможили - не успевают считать видно, устают 24/7 работать. Бюджет будет перевыполнен в этом году, в следующем в первом квартале погасим внешние выплаты... Спасибо вам, б-л-я-х-а-р-и. Только на вас и на заробитчан надежда правительства
EKO написав:Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
я думаю что владельцу автозаза уже глубоко побоку, а к чему вы привели богдан - вообще непонятно (евроб.. что ли конкурируют с маршрутками?) и "петру" я думаю по банану, а вот крыше импортеров в парламенте - нет.
лично мое впечатление - сделано это в интересах импортеров, которые не хотят , которые наняли кучу ботов вести пропаганду против евроб_лях. причем кампания идет качественная, уровень явно выше, чем у пригожинцев или тимошенковских. даже адекватные ведутся. хотя несут конечно полную пургу, про "тысячи машин, в которых после дтп нельзя найти владельца", "они хотят все бесплатно без налогов" и прочую околесицу.
на самом деле решается все просто - налог уровня 25-50%, внятная процедура регистрации, нормальная проверка выхлопа/исправности.
это если вы действительно хотите чтобы проблема исчезла. другими путями проблема нерешаема. силой поставить в позу зю такую кучу людей - вряд ли кто-то рискнет. а ждать какого-либо общественного сопротивления довольно сложно. те, кто воюет за свои шкурные интересы, будут на порядки активнее тех, кто просто от безделья клацает по клаве как ему надоели б***..и
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
а можно еще в считанные дни решить проблему дефицита пенсионного фонда. и даже эвтаназии не нужно, просто поднять требуемый стаж хотя бы до 40+ лет. кстати еще и миллиардов в бюджете добавится.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
да, закон фигня. ибо получатели сверхприбылей от продажи новых машин вовсю пытаются саботировать принятие закона, который бы реально решил проблему.
Я думаю что СБУ или НАБУ должны в первую очередь профессионально и доказательно вскрыть эту мвд-шно таможенную схему и объяснить, кто и как до сих пор не обеспечил полиции доступ к базам таможни. При помощи Интерпола потрусить фирмы, которые занимаются пригоном б*** в Украину. Это - ключевой вопрос. Пока не будут деактивированы те, кто схему разработал, легализовал и заработал на ней сотни миллионов
НАБУ пусть занимается фирташем, а не всякой ерундой. А СБУ стоило бы пробить по айпишнику всех, кто пишел плохое про Петра Алексеевича и посадить на зону за саботаж при военном положения. Это я так утрирую конечно, чтобы было видно как выглядит призыв давить с помощью госаппарата людей, которые просто не хотят платить налог стоимостью больше товара. Вот эти все "запретить и не пущать" нужно семь раз обдумать и отмерить перед имплементацией. А то ведь запретили например игровые автоматы. или к примеру проституцию и марихуану. Хорошо что теперь страна очищена от этого всего (это уже сарказм)
С 90-х в деле получения сверхприбыли на легковых машинах существовало две схемы. Первая - от красных директоров: лоббировать высокую стоимость растаможки одновременно продавая дорогое отверточное говно под видом "отечественных автомобилей".
собственно - вот первоисточник проблемы. чтобы ее решить, нужно убрать первопричину. тем более предпосылок сохранять ее как бы нет - отверточное г__ почти не продается