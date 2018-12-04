Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43

EKO написав: Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам. Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.

В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.

Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.

я думаю что владельцу автозаза уже глубоко побоку, а к чему вы привели богдан - вообще непонятно (евроб.. что ли конкурируют с маршрутками?) и "петру" я думаю по банану, а вот крыше импортеров в парламенте - нет.лично мое впечатление - сделано это в интересах импортеров, которые не хотят , которые наняли кучу ботов вести пропаганду против евроб_лях. причем кампания идет качественная, уровень явно выше, чем у пригожинцев или тимошенковских. даже адекватные ведутся. хотя несут конечно полную пургу, про "тысячи машин, в которых после дтп нельзя найти владельца", "они хотят все бесплатно без налогов" и прочую околесицу.на самом деле решается все просто - налог уровня 25-50%, внятная процедура регистрации, нормальная проверка выхлопа/исправности.это если вы действительно хотите чтобы проблема исчезла.другими путями проблема нерешаема. силой поставить в позу зю такую кучу людей - вряд ли кто-то рискнет. а ждать какого-либо общественного сопротивления довольно сложно. те, кто воюет за свои шкурные интересы, будут на порядки активнее тех, кто просто от безделья клацает по клаве как ему надоели б***..иа можно еще в считанные дни решить проблему дефицита пенсионного фонда. и даже эвтаназии не нужно, просто поднять требуемый стаж хотя бы до 40+ лет. кстати еще и миллиардов в бюджете добавится.да, закон фигня. ибо получатели сверхприбылей от продажи новых машин вовсю пытаются саботировать принятие закона, который бы реально решил проблему.