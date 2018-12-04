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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31

  airmax78 написав:Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох, давайте превратим страну в чадящую свалку. Ведь людям нужны доступные автомобили.


Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.
Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.
Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 07:44

Re: Власники

  EKO написав:Законодательство менять для удобства граждан,
странно...
при импорте авто из США, да и из Европы (Евро-5-6), что-то никто не жалуется. и только с 20-летними б*** проблема...
знаешь почему? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:02

  барабашов написав:Вот кстати что 6ыдлоэуросыла творит под Полтавой:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _iQ9udqUwQ

Порадовали комменты под видео. Все-таки адекватных людей в Украине еще достаточно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07

  EKO написав:
Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.
Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.
Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.

Я заметил овер миллион чадящих ведер, наводнивших Украину в течение последних 3х лет. Сотни ДТП в которых какие-то уепки просто бросают свои ведра и съепывают. Вот это я действительно заметил. И да, 3 года назад этой проблемы не было. Сейчас - есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:13

  airmax78 написав:
  EKO написав:
Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.
Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.
Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.

Я заметил овер миллион чадящих ведер, наводнивших Украину в течение последних 3х лет. Сотни ДТП в которых какие-то уепки просто бросают свои ведра и съепывают. Вот это я действительно заметил. И да, 3 года назад этой проблемы не было. Сейчас - есть.

Да все это заметили.
А кто "папа" этой проблемы и виновник ее нерешения за 3 года? Или спрошу по другому: - У кого в руках все возможности? 8)
Вот тут человек коротко все по данной теме описал, в принципе я имею такое же мнение:
Схема гениальная. Если согласиться с цифрой полтора миллиона ввезенных автомобилей, то это черный рынок емкостью примерно в шестьсот миллионов евро. С учетом того, что оформлением "бл/ях" и их ввозом занимается узкий круг ограниченных людей - сумма концентрируется в чьих-то руках, как в свое время в руках Пинчука находилась схема по "возврату НДС"...
Без сговора с МВД мытники эту схему бы не провернули
....
Что делать? Я думаю что СБУ или НАБУ должны в первую очередь профессионально и доказательно вскрыть эту мвд-шно таможенную схему и объяснить, кто и как до сих пор не обеспечил полиции доступ к базам таможни. При помощи Интерпола потрусить фирмы, которые занимаются пригоном б*** в Украину. Это - ключевой вопрос. Пока не будут деактивированы те, кто схему разработал, легализовал и заработал на ней сотни миллионов https://site.ua/alexander.surkov/14318/
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:32

Re: Власники

Что-то фискалы второй день молчат сколько они за предыдущий день б-л-я-х растаможили - не успевают считать видно, устают 24/7 работать. Бюджет будет перевыполнен в этом году, в следующем в первом квартале погасим внешние выплаты... Спасибо вам, б-л-я-х-а-р-и. Только на вас и на заробитчан надежда правительства
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:43

Re: Власники

  EKO написав:Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.


я думаю что владельцу автозаза уже глубоко побоку, а к чему вы привели богдан - вообще непонятно (евроб.. что ли конкурируют с маршрутками?) и "петру" я думаю по банану, а вот крыше импортеров в парламенте - нет.

лично мое впечатление - сделано это в интересах импортеров, которые не хотят , которые наняли кучу ботов вести пропаганду против евроб_лях. причем кампания идет качественная, уровень явно выше, чем у пригожинцев или тимошенковских. даже адекватные ведутся. хотя несут конечно полную пургу, про "тысячи машин, в которых после дтп нельзя найти владельца", "они хотят все бесплатно без налогов" и прочую околесицу.

на самом деле решается все просто - налог уровня 25-50%, внятная процедура регистрации, нормальная проверка выхлопа/исправности.

это если вы действительно хотите чтобы проблема исчезла.
другими путями проблема нерешаема. силой поставить в позу зю такую кучу людей - вряд ли кто-то рискнет. а ждать какого-либо общественного сопротивления довольно сложно. те, кто воюет за свои шкурные интересы, будут на порядки активнее тех, кто просто от безделья клацает по клаве как ему надоели б***..и


В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.


а можно еще в считанные дни решить проблему дефицита пенсионного фонда. и даже эвтаназии не нужно, просто поднять требуемый стаж хотя бы до 40+ лет. кстати еще и миллиардов в бюджете добавится.


Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.


да, закон фигня. ибо получатели сверхприбылей от продажи новых машин вовсю пытаются саботировать принятие закона, который бы реально решил проблему.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:51

Я думаю что СБУ или НАБУ должны в первую очередь профессионально и доказательно вскрыть эту мвд-шно таможенную схему и объяснить, кто и как до сих пор не обеспечил полиции доступ к базам таможни. При помощи Интерпола потрусить фирмы, которые занимаются пригоном б*** в Украину. Это - ключевой вопрос. Пока не будут деактивированы те, кто схему разработал, легализовал и заработал на ней сотни миллионов


НАБУ пусть занимается фирташем, а не всякой ерундой.
А СБУ стоило бы пробить по айпишнику всех, кто пишел плохое про Петра Алексеевича и посадить на зону за саботаж при военном положения. Это я так утрирую конечно, чтобы было видно как выглядит призыв давить с помощью госаппарата людей, которые просто не хотят платить налог стоимостью больше товара.
Вот эти все "запретить и не пущать" нужно семь раз обдумать и отмерить перед имплементацией. А то ведь запретили например игровые автоматы. или к примеру проституцию и марихуану. Хорошо что теперь страна очищена от этого всего (это уже сарказм)
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:00

там в начале статьи есть цитата

С 90-х в деле получения сверхприбыли на легковых машинах существовало две схемы.
Первая - от красных директоров: лоббировать высокую стоимость растаможки одновременно продавая дорогое отверточное говно под видом "отечественных автомобилей".


собственно - вот первоисточник проблемы. чтобы ее решить, нужно убрать первопричину. тем более предпосылок сохранять ее как бы нет - отверточное г__ почти не продается
galex
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