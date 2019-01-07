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Посоветуйте брокера
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:15
Посоветуйте пожалуйста брокера с доступом к ПФТС, УБ и Перспективе. У кого нормальное обслуживание и низкие комиссионные. Планирую торговать акциями и облигациями, 2-4 сделки в месяц. Пока присмотрел "навигатор-инвест.
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Sultan19
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:16
Торгую валютными парами, из качественных могу посоветовать Амаркетс, Альфафорекс, Ехнесс.
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fefelova
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