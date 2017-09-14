|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:38
Letusrock написав: Shaman написав:
а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
А власник грузових авто ... потім буде плакати ... ремонтуючі ці авто після узбеків ...
Буде платити і плакати, плакати і платити ... ))
pesikot
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:39
Letusrock написав:
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
Мій бувший працівник, тато трьох малолітніх дітей , працюючи у Львові на важкому тягачі -має 80000 грн....
Єдина проблема, мені 60, добрий 1 млн км за кермом.... але я б тим тягачекм керувати не зміг..
Тому оповідання про 17 річного сироту і водія-профі - якби не дуже то стикуються....
budivelnik
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:49
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.
......
багато виїздили - це скільки, до речі?
Давай совсем на пальцах попробую объяснить: а что с экономикой страны будет - если в стране останутся только
>>> особливо низькокваліфікованих людей
?
>>> багато виїздили - це скільки, до речі?
-- вообще не важно: потому что условия "до того" были совершенно иные.
в реальному житті не існує - лише, тільки, всі, ніхто, 99%. життя набагато складніше. коли ви чуєте такі заклики, просто майте на увазі - це маніпуляція та демагогія.
ох, горе ты луковое... - а где ты у меня вот эти все "всі, ніхто, 99%“? 🤔
Может ну настолько дешевых манипуляций - не нужно?
_hunter
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:53
BIGor написав: _hunter написав:
Вот кстати интересное наблюдение
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Я даже не столько про решал/силовиков, сколько про то, что наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.
Совпадение?..
_hunter
Схожі теми
