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Держбюро розслідувань витратить
на автопарк 70 млн грн

Держбюро розслідувань витратить на автопарк 70 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:45

Держбюро розслідувань витратить на автопарк 70 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань оголосило закупівлю автомобілів через систему Рrozorro.

Дивися повний текст Держбюро розслідувань витратить на автопарк 70 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:45

Ось де вони податки українців.Цінічно нахабно.
sena_2008atp
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