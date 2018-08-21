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Держбюро розслідувань витратить на автопарк 70 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань оголосило закупівлю автомобілів через систему Рrozorro.
Дивися повний текст Держбюро розслідувань витратить на автопарк 70 млн грн
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:45
Ось де вони податки українців.Цінічно нахабно.
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