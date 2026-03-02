RSS
Понад 35 млн гривень вивели
з банку через фіктивні...

Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні...
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:54

Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні...

Пропонуємо до обговорення:
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 35 млн грн.

Дивися повний текст
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:54

А что за такой нищий банк-то, что для него потеря 35 лям грн - это прям повод для неплатёжеспособности? Вон, тогда ещё Альфабанк НБУ в одном только 2023 году на 48 лям оштрафовал и это заметили разве что особо внимательные читатели новостей.
