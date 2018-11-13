В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...

Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!Що ми когось атакували.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:43
lapay
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49
Так куди вони перли після тарану, що фейсам прийшлось вогонь відкривати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:58
lapay Так і я у Вас питаю після першої навали куди перли? чому не стали відходити? Після другої коли почали виходити? Росіянин капітан питав про блокування виходу набагато пізніше. Було його здивування. Тобто якщо зразу уходили наші вони нас випустили! Чому маневруючи не пішли повним ходом до своїх? Ви маєте повну картину з привязкою до хвилини? Довіряєте переговорам ворога? Брехун та підлабузник влади це Ви. Жодне питання, чесна відповідь на яке заплямовує владу Ви ігноруєте. Таким еталоном бути нікому не побажаєшь. Все.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:01
Так их реформ как раз и нет, окромя постоянного поднятия тарифов.
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