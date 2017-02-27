|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:55
prodigy написав:Shaman
немає експорту цього року, тому і немає такої кількості податків
тому гривня стабільна
для чого вам особисто девальвація-для знедолення пенсіонерів, яких 40% від дорослого населення?
чи девальвація допоможе стримати ціни (на продукти, ліки і пальне)-навпаки, ціни зростають навіть коли гривна "міцнішала", дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить)
так навпаки, чим менше експорт та більше імпорт - це якраз підстави для девалу
а загалом всі чомусь забувають - дешева внутрішня валюта стимулює економіку - й експорт зростає, й імпорт зменшується, тобто більше виробляється всередині країни. а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.
а з приводу депозитчиков - ви ж знаєте цифри, яка кількість людей володіє основною сумою депозитів. коли кажемо депозитчики - це не про загал. а пенсіонери напевне взагалі у валюті тримають - їм краще девал
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9921
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 1654 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:43
Shaman написав: prodigy написав:Shaman
немає експорту цього року, тому і немає такої кількості податків
тому гривня стабільна
для чого вам особисто девальвація-для знедолення пенсіонерів, яких 40% від дорослого населення?
чи девальвація допоможе стримати ціни (на продукти, ліки і пальне)-навпаки, ціни зростають навіть коли гривна "міцнішала", дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить)
так навпаки, чим менше експорт та більше імпорт - це якраз підстави для девалу
а загалом всі чомусь забувають - дешева внутрішня валюта стимулює економіку - й експорт зростає, й імпорт зменшується, тобто більше виробляється всередині країни. а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.
Ну частково це так, я особисто бачу що дрібні виробництва потроху набирають рентабельності на тлі імпорту, що дорожчає. Навіть доводиться йти на такі непопулярні кроки, як підвищення зарплат.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 вер, 2025 07:45
Shaman написав:
а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.
Це в ідеальних умовах. А в реальних левова частка зростання осідає в кишенях у власників капіталу. А робітники в кращому випадку отримують зростання зарплати, яке відновлює їх купівельну спроможність на попередній рівень (до девальвації) і то із певною затримкою.
ИМХО девальвація - це неправильне джерело росту. Правильний ріст має бути на іноземних інвестиціях і державних дотаціях, як в 2008.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5620
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36336
|37981634
|
|
|2142
|13545260
|
|
|7978
|23496177
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|