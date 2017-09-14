RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 06:19


Країна земрій.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 07:08

«уставы - внутренние распоряжения» , або продовження маячні

  candle645 написав:- люмпен-бюджетник при зміні місця роботи 3-5 місяців може отримувати від держави мінімум 70% його попередньої зарплати + кваліфіковану допомогу у працевлаштуванні від державного центру зайнятості. Я теж згоден платити умовно $1000 податків в місяць щоб кожні півтори-два роки при зміні працедавця влаштовувати собі 3-5 місяців sabbatical отримуючи при цьому $3500 в місяць від держави + кваліфіковану допомогу щодо наступного працевлаштування. Але "20 000 посадовців" вирішили що таким як я достатньо платити не 70%, а лише 7%, .


[
Коли починають виплачувати допомогу по безробіттю?
Виплати призначаються з першого дня після набуття статусу безробітного. Подати заяву можна за 5 хвилин, а статус надається одразу. Це робить процес оформлення максимально швидким.
Який мінімальний розмір допомоги по безробіттю?
Мінімальна допомога у 2025 році становить 1500 грн. Її отримують:
молодь до 35 років без страхового стажу;
громадяни, звільнені через систематичні порушення трудової дисципліни (прогули, крадіжки, інші грубі порушення).
Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, виплата більша — 3600 грн.
Як визначається розмір виплат для застрахованих осіб?
Сума залежить від середньої зарплати та страхового стажу:
до 3 років – 50%;
3–6 років – 55%;
6–12 років – 60%;
12–18 років – 65%;
18–24 років – 70%;
24–30 років – 75%;
понад 30 років – 80%.
Максимальний розмір допомоги обмежений — до 8000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).
Яка тривалість виплат у період воєнного стану?
Загальний термін — до 90 календарних днів.
Для громадян передпенсійного віку — до 360 днів.
