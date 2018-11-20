Про це повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна.
Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\".
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\".
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:08
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:30
Зразковий дебілізм - це коли розумник купляє бричку, яку він буде використовувати з порушенням закону, а потім, коли його непускають, перекриває проїзд людам, які нічого не порушували і не мають жодного стосунку до тих хто прийняв закон. Продовження цього дебілізму - коли менти пасивно спостерігають за розумниками, які перекрили проїзд. ПС: завдяки цьому закону з часом буде ЛЕГШЕ проїхати кордон бо буде менше оціх псевдотранзитерів.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:51
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