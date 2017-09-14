|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:32
flyman написав: stm написав:
Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
обліківку стм хакнули!
Це не перше повідомлення відносно сітки збільшення. Ви не найпалкіший мій прихильник,не пам'ятаєте...
stm
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:33
wild.tomcat написав:
давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач. і це наочно доводять, для прикладу, результати в силових видах спорту у чоловіків і у жінок. сподіваюся хоч це ви заперечувати не будете, що вони суттєво різні? чи ви можливо і тут вважаєте, що жінки і чоловіки мають змагатися разом?
чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили? а взагалі, маєте уявлення яку масу має улюблений "кабанчик" долярчика?
чи багато ви особисто знаєте жінок, які в польових умовах зможуть щось зробити злетівшій/порваній гусянці на танку/самохідці чи на тому ж тракторі? та вони її від землі не відірвуть.
чи багато ви особисто знаєте жінок які в при повній викладці (бронік, боєкомплект, хз ще шо там) зможуть хоча пройти сотню другу метрів?
чи багато ви особисто знаєте жінок в польових умовах на вантажному авто поміняють колесо? ви уявляєте його масу?
я таких, наприклад, особисто не знаю жодної. ні, вони десь є, але їх ніхто не бачив.
я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять. і не тому, що руки якісь не такі чи не вміють, вони його просто не відкрутять
, навіть витягнути з багажника для них це буде проблемою, тому що його маса буде кг 15, що для жінок вже немало.
ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?
а ще когось тут називаєте печерними людьми і дикунами....
В игре её конный не словит,
В беде не сробеет — спасёт:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
(с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 вер, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:34
ЛАД написав:
Тут часто писали о ставке ЦБ РФ.
Между прочим, её несколько дней назад снизили до 16%
.
Банк России на очередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 17% годовых
16% или 17% ... "а какая разница ?" (с)
pesikot
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:35
ЛАД написав:
Тут часто писали о ставке ЦБ РФ.
Между прочим, её несколько дней назад снизили до 16%.
Напомню, что ставка НБУ на сегодня -15,5%.
ПДВ у них 22% буде. Їх економіці кранти, але людей ще мають і забагато...
Ви, наприклад, слідкували що шахеди наразі це лише повна збірка компонентів з доставкою з Китаю. Виробництво вже там і мабуть давно.
stm
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:39
stm написав: Hotab написав:stm
Вам навіть майора дали, щоб не здавати. )
Паулюсу також дали фельдмаршала за день до …
Ну майор, це не командувач армії. Час ще є )
Але не так щоб багато. Війна стала дуже технологічною і кровавою. Наразі ці технології є у України та оркостану з практичними навичками. Та у Китаю з точки зору ліній виробництва. А у НАТО є збиття 4 шахедів ракетами за 2млн.$ і Трамп, якого Китай сприймає як х... зеленського у 2019. І це прям проблема...
в пані сіткавка не відклеюється і користуватися мишкою/тачпадом в змозі: чому не дроноводка?
flyman
stm
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:43
budivelnik написав: detroytred написав:
Скльопав єралашика на:
- ЛАДу приписав уравніловку
- мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.
Ти ще й не вмієш аналізувати не тільки класиків від економіки - в тебе проблема аналізу десятислівного повідомлення..
А ти взагалі до третьої прочитаної сторінки - памятаєш що було на першій?
1 Лад - голосує двома руками( і іншими кінцівками) за совкову зрівнялівку де має бути в президента 10 окладів , а в двірника - один..
У всіх інших між цими крайнощами.
Якщо не віриш мені-спитай в Лада.
2 Ти мене ( і всіх інших) постійно переконуєш про те що вони БІДНІ, бо можновладці НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Я кажу що
бідні- бідні тому що ВОНИ недопрацювали а величина впливу можновладців в їх бідності -5%.
3 Якщо ТИ правий, то виходить МОЖНОВЛАДЦІ повинні створити умови які перекриють більше ніж 5% ( тут до тебе питання на яке ти жодного разу не відповів - а скільки? )
А раз так, то згідно з моїми твердженнями (робота повинна оплачуватись в залежності від отриманого результату) то якщо можновладці в кількості 40000 осіб зроблять багатими 40000000 осіб.. - то доходи можновладців повинні бути в сотні разів вищими.
А тепер крутись як вуж на пательні демонструючи свою товстошкірість на пятій точці і відсутність звилин під фуражкою
Самому-то не смішно?
Те, що ЛАД за обмеження різниці, мною не заперечувалось. А в скільки разів, то питання дискусійне.
Але суть в нього була саме про вплив занадтої (на скільки занадтої, то вже інше питання) різниці, про наслідки різниці.
Стосовно ж за можновладців -- що ти несеш????((((( Клоун...
Не визначається зп посадовців отак, як в твоєму єралашику - на скільки вони принесли зростання мільйонам настільки прямо пропорціонально з пропорцією сотень збільшується їх зп.
Це твоя єралашкова повна дурня...
Тим паче, що зростання доходів мільйонам ці посадовці дають не напряму, а через створення сприятливих умов. То про які ще й отакі пропорції, як ти наєралашив!!!, може бути мова-то?!
І... я не переконую тебе (і всіх інших), а висловлюю своє бачення.
Переконуванням займаєшся тут саме ти. Про що ти сам особисто тут визначив.
Ти, як завжди, сплутав.
Треш...Знов все моє повідомлення це по суті лише спростовування твоїх при*** перекручень моїх тверджень-думок.
Ти перекручуєш-брешеш моє, я спростовую.
І так постійно 😁😁😁
Лісом, місіонер...
detroytred
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:51
pesikot написав: ЛАД написав:
Тут часто писали о ставке ЦБ РФ.
Между прочим, её несколько дней назад снизили до 16%
.
Банк России на очередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 17% годовых
16% или 17% ... "а какая разница ?" (с)
процес самознищення "економіки рф" розпочався у 2024 і ніякими ставками (навіть 5-7%) зупини неможливо
але краще раніше ніж роком пізніше, тому 19-20-21 пакет санкцій потрібен і як швидше
prodigy
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:54
Hotab
