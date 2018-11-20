Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
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cia написав:Нужно жёстко стоять на своей позиции, отставить возможность покупки авто по приемлимым ценам а не платить акцизы, сборы и налоги в карманы казнокрадов. "Борітеся — поборете!" Шевченко, Тарас Григорьевич
Не платить только при покупке авто или можно и в других случаях не платить?
Не хочет платить податки?Відмовтеся від пенсії(вашим батькам),школи,дитячого садка,субсидій,поліклініки,лікарні.заплатіть страховку 250S(як в США)-на авто,медичну 340S паркінг в дворі220S.І катайтеся на здоров'я.ще обслуговування,техогляд обов'язковий на сервісі(а не в вуйка в гаражі).Плата за утилізацію корита на євроблях-буде дорожчою за саме корито.