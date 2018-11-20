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Через новий закон в Україну
не пустили понад 200...

Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:19

Здесь можно примерно рассчитать стоимость (средина страницы):
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... tradal.htm
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 05:31

  papazina написав:Так а сколько нужно заплатить налога, чтобы, скажем двухлитровое "ведро" 90-х пропустить?


Та почти даром, всего то +200% к реальной цене :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:38

  cia написав:Нужно жёстко стоять на своей позиции, отставить возможность покупки авто по приемлимым ценам а не платить акцизы, сборы и налоги в карманы казнокрадов.
"Борітеся — поборете!"
Шевченко, Тарас Григорьевич


Не платить только при покупке авто или можно и в других случаях не платить?
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:47

Не хочет платить податки?Відмовтеся від пенсії(вашим батькам),школи,дитячого садка,субсидій,поліклініки,лікарні.заплатіть страховку 250S(як в США)-на авто,медичну 340S паркінг в дворі220S.І катайтеся на здоров'я.ще обслуговування,техогляд обов'язковий на сервісі(а не в вуйка в гаражі).Плата за утилізацію корита на євроблях-буде дорожчою за саме корито.
demborinskib
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