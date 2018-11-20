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Протести «єврономерів»: до
Президента готують нове звернення

Протести «єврономерів»: до Президента готують нове звернення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:59

Протести «єврономерів»: до Президента готують нове звернення

Пропонуємо до обговорення:
Про це Геннадій Москаль заявив під час зустрічі з власниками автомобілів на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст Протести «єврономерів»: до Президента готують нове звернення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:59

Уже ж приняли два закона, хватит)
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