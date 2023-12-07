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Українцям готують
«ідентифікатори кредитів»

Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:00

Українцям готують «ідентифікатори кредитів»

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради готують зміни до законодавства, які мають на меті врегулювати роботу бюро кредитних історій.

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Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:00

А вони не хочуть впорядкувати розмір відсотків та встановити якісь обмеження на суму заборгованості. Багато людей платять несправедливі платежі, а кредитори самі створюють та нараховують ці борги. Давайте тоді реєстр неблагонадійних кредиторів тоді створюйте із зменшеними иа скасованими судом вимогами. А то у нас простий роботяга весь час в чомусь винен. А кредитори такі пухнасті і плстраждалі.
vvladn_vn
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:23

vvladn_vn

Так вже впорядковують згідно закону № 3498-IX про обмеження ставок по споживчим кредитам. Але це більш стосується микрофінансових організації, щодо банків то ці зміни не суттеві.
dimi_zubkov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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