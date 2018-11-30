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VISA или MasterCard

VISA или MasterCard
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:09

VISA или MasterCard

Сейчас украинские банки выдают или карты VISA, или MasterCard. В последнее время даже больше Мастер.
А какие из них предпочитают уважаемые форумчане и почему?

У MasterCard'а есть прикольная программа лояльности MasterCard Bilshe. Но по большому счету, она не сильно серьезная, и интересные предложения там крайне редко, о чем свидетельствует регулярно пустующая тема "Программа MasterCard Bilshe".

А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это?

Прошу знающих людей поделиться и буду крайне признателен и благодарен!
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:35

ShtormK
Пане журналісте, можливо вам краще писати на ті теми, у яких ви розбираєтесь, щоб ми вас читали, а не ви нас?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:53

  klug написав:ShtormK
Пане журналісте, можливо вам краще писати на ті теми, у яких ви розбираєтесь, щоб ми вас читали, а не ви нас?


Дякую за пораду :)
А по суті питання щось можете сказати? Чи доведеться мені шановного Імпрінтера турбувати?...
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:33

  ShtormK написав:А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это

Чушь.
Зависит от банка.
Мне Укрсиб и рубля не дает.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:36

  ShtormK написав:Сейчас украинские банки выдают или карты VISA, или MasterCard. В последнее время даже больше Мастер.
А какие из них предпочитают уважаемые форумчане и почему?

У MasterCard'а есть прикольная программа лояльности MasterCard Bilshe. Но по большому счету, она не сильно серьезная, и интересные предложения там крайне редко, о чем свидетельствует регулярно пустующая тема "Программа MasterCard Bilshe".

А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это?

Прошу знающих людей поделиться и буду крайне признателен и благодарен!


предпочитаем и те и те.
да чужие банкоматы не любят Мастера, особенно Мастер-Дебит.
С визы вероятность снять бОльшую сумму значительно выше.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:24

  ShtormK написав:А по суті питання щось можете сказати? Чи доведеться мені шановного Імпрінтера турбувати?...

По суті можу сказати, що Імпринтера вже давно пора було оформити у якості штатного експерта, а не заробляти на його безкорисливій чуйності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:43

Re: VISA или MasterCard

Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.
А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.

Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))
Правда такое не все банки предлагают...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:07

  MASolomko написав:Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.
А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.

Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))
Правда такое не все банки предлагают...


Общался по телефону с директором Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем Александром Карповым. Так вот, он говорит, что Visa пригласила на работу (переманила, как я понимаю) главного спеца по маркетингу из MasterCard.
Так что в ближайшее время можно ждать от Visa чего-то покруче, чем MasterCard Bilshe...

Что касается снятия в банкоматах, об этом много писалось на форумах, действительно, по Мастерам выдают хуже. У меня в семье несколько карт Привата, так по Мастерам, например, в Авале выдают 200 грн, а по Визе - больше 1000 можно снять. Вот с чем это связано, хотелось бы знать наверняка. Карпов по этому вопросу ничего не ответил.
ShtormK
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