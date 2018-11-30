VISA или MasterCard

Додано: Суб 01 гру, 2018 10:07

MASolomko написав: Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.

А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.



Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))

Правда такое не все банки предлагают... Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))Правда такое не все банки предлагают...

Общался по телефону с директором Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем Александром Карповым. Так вот, он говорит, что Visa пригласила на работу (переманила, как я понимаю) главного спеца по маркетингу из MasterCard.Так что в ближайшее время можно ждать от Visa чего-то покруче, чем MasterCard Bilshe...Что касается снятия в банкоматах, об этом много писалось на форумах, действительно, по Мастерам выдают хуже. У меня в семье несколько карт Привата, так по Мастерам, например, в Авале выдают 200 грн, а по Визе - больше 1000 можно снять. Вот с чем это связано, хотелось бы знать наверняка. Карпов по этому вопросу ничего не ответил.