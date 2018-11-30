|
|
|
VISA или MasterCard
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:09
Сейчас украинские банки выдают или карты VISA, или MasterCard. В последнее время даже больше Мастер.
А какие из них предпочитают уважаемые форумчане и почему?
У MasterCard'а есть прикольная программа лояльности MasterCard Bilshe. Но по большому счету, она не сильно серьезная, и интересные предложения там крайне редко, о чем свидетельствует регулярно пустующая тема "Программа MasterCard Bilshe"
.
А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это?
Прошу знающих людей поделиться и буду крайне признателен и благодарен!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:35
ShtormK
Пане журналісте, можливо вам краще писати на ті теми, у яких ви розбираєтесь, щоб ми вас читали, а не ви нас?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2710
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:53
klug написав:ShtormK
Пане журналісте, можливо вам краще писати на ті теми, у яких ви розбираєтесь, щоб ми вас читали, а не ви нас?
Дякую за пораду
А по суті питання щось можете сказати? Чи доведеться мені шановного Імпрінтера турбувати?...
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:33
ShtormK написав:
А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это
Чушь.
Зависит от банка.
Мне Укрсиб и рубля не дает.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1480
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:36
ShtormK написав:
Сейчас украинские банки выдают или карты VISA, или MasterCard. В последнее время даже больше Мастер.
А какие из них предпочитают уважаемые форумчане и почему?
У MasterCard'а есть прикольная программа лояльности MasterCard Bilshe. Но по большому счету, она не сильно серьезная, и интересные предложения там крайне редко, о чем свидетельствует регулярно пустующая тема "Программа MasterCard Bilshe"
.
А что еще? Говорят, по картам MasterCard в чужих банкоматах дают не больше 200 грн, а по картам VISA можно снять в чужих больше. Так ли это?
Прошу знающих людей поделиться и буду крайне признателен и благодарен!
предпочитаем и те и те.
да чужие банкоматы не любят Мастера, особенно Мастер-Дебит.
С визы вероятность снять бОльшую сумму значительно выше.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35439
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5641 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:24
ShtormK написав:
А по суті питання щось можете сказати? Чи доведеться мені шановного Імпрінтера турбувати?...
По суті можу сказати, що Імпринтера вже давно пора було оформити у якості штатного експерта, а не заробляти на його безкорисливій чуйності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2710
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 09:43
Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.
А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.
Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))
Правда такое не все банки предлагают...
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 10:07
MASolomko написав:
Visa в отличии от mastercard зачастую ничего интересного не предлагает (имеется в виду непремиальные карты). Здесь mastercard будет хоть чем-то интереснее, даже той же программой "mastercard більше". Вот сейчас народ развлекается и крутить Колесо Фортуны, порой разные сувенирки, поездки в других акциях за активное использование карты получает.
А что Visa? С последних новостях было сказано, что они потеряли наш рынок — доля их карт намного меньше, чем по мастеру.
Если брать меня, то некоторым карточным счетам у меня привязаны карты сразу двух систем — mastercard и Visa. Очень удобно, можно за двумя зайцами гнаться)))
Правда такое не все банки предлагают...
Общался по телефону с директором Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем Александром Карповым. Так вот, он говорит, что Visa пригласила на работу (переманила, как я понимаю) главного спеца по маркетингу из MasterCard.
Так что в ближайшее время можно ждать от Visa чего-то покруче, чем MasterCard Bilshe...
Что касается снятия в банкоматах, об этом много писалось на форумах, действительно, по Мастерам выдают хуже. У меня в семье несколько карт Привата, так по Мастерам, например, в Авале выдают 200 грн, а по Визе - больше 1000 можно снять. Вот с чем это связано, хотелось бы знать наверняка. Карпов по этому вопросу ничего не ответил.
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 10:17
Да все оч просто... по Мастеркард дебиту банк почти ничего не зарабатывает на выдаче средств с чужой карты, вот и не хотят себе в минус работать.
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1351
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 10:21
Читал где-то на этом форуме, что мастер получает фиксированную плату за транзакцию.
А виза - комиссию от суммы.
Поэтому по владельцы банкоматов ставят такие настройки, чтоб по мастеру были минимальные суммы, и клиент делал много транзакций. А по визе владелец банкомата больше заработает, если сумма больше.
И сумму ограничивают, когда мало денег в банкомате.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6639
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4374 раз.
- Подякували: 1577 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|4453
|
|