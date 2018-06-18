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Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:53
Для меня лучший вариант за более чем 10 лет - это обычная виза Голд от привата с чипом и фото. Ни разу ни в одной стране проблем не было
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Beazeni
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:00
Hit777 написав:
Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?
О какие проблемах речь?
При помощи Моно спокойно бронируется авто, к примеру.
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finuser256
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