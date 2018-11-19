Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично.
Объективности ради с этого нужно было начинать. Начали же с бюджетников работающих в стране и получающих от 4750.
Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Там вообще чушь - написано что с октября субсидия не назначена хотя получил письмо от 07.11.2018 от районного отдела субсидий, что субсидия назначена за октябрь 2018, а о назначении с ноября на весь отопительный сезон уведомят позже.
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
shapo написав: Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
Нет. Пришло письмо с назначенной суммой субсидии за октябрь. Но в ноябрьской платёжке её нет
_hunter написав:Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
Заполняю пробел. Областной центр, университет. ЗП 3950+4400+ребенок, 2-ка ~65 метров, оплата - 3060 за все. Субсидия не положена. В прошлом году была 140 грн, всего. C 01.12.2018 по 31.12.2018 прожиточный станет - 1853, узнаю, что это изменит для людей.