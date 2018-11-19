Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично.
Объективности ради с этого нужно было начинать. Начали же с бюджетников работающих в стране и получающих от 4750.
Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Там вообще чушь - написано что с октября субсидия не назначена хотя получил письмо от 07.11.2018 от районного отдела субсидий, что субсидия назначена за октябрь 2018, а о назначении с ноября на весь отопительный сезон уведомят позже.
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
shapo написав: Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
Нет. Пришло письмо с назначенной суммой субсидии за октябрь. Но в ноябрьской платёжке её нет
_hunter написав:Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
Заполняю пробел. Областной центр, университет. ЗП 3950+4400+ребенок, 2-ка ~65 метров, оплата - 3060 за все. Субсидия не положена. В прошлом году была 140 грн, всего. C 01.12.2018 по 31.12.2018 прожиточный станет - 1853, узнаю, что это изменит для людей.
p_a_l написав:У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумаг
У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан.
Какой еще лимит? -- от отопления или парадное отключается или дом целиком.
У нас в Днепре установлен лимит - на отключение от центрального отопления в многоквартирном доме, и переход на личные газовые котлы. Не более 30%. Что бы дом платил дань в " Теплосеть". Что касается " всего дома" отключиться - то не все хотят. Ведь есть пенсионеры , им не оплатить устанвку индивидуального котла. А 30% самых обеспеченных уж их оплатило, и им тем более без разницы. Рад , что вы не стали мне возражать, про пенсов - а то такие оскорбления в их адрес - они нахлебники , и попрошайки и нищме и подачки им и тп. --- а ведь они построили инфраструктуру Украины - все - чем мы пользуемся и сегодня. Тут скорее претензии к новому поколению и к новой власти = и больницы , и школы , и поликлиники , и театры - могло бы строить новое поколение и новая власть и все это более продвинутое и с новыми технологиями. Но ведь ничего не строится для украинцев , для государства ? Пенсы вполне заслужили - по крайней мере , пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку , тем более, что это они построили котельные и теплосети, водоканал и канализацию и ГТС Украины в целом. По честному - все эти фирмы им принадлежат. Что касается будущих пенсов Самостийной и незалежной Украины , которые сейчас трудятся после 1991 года - то они никому никакого наследия не оставят. Кроме огромадных долгов - которые вешают на своих детей и внуков с особым цинизмом, уничтоженные вырубленные леса ,разграбленный янтарь, испорченную и убитую захоронением ядерных отходов из ЕС экологию ( договор работает такой, в тихую), системный рост онкологии у населения , проданную землю. Таких стариков от новой Украины - нужно жалеть - и таким давать подачки, но по-любому и таких тоже содержать. Кроме уголовников - алкашей и тп. Но такие редко долго живут.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 05 гру, 2018 04:17, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются.
Я из Днепра - пробок у нас нет, как и там где я был. Возможно в Киеве в районе депутатов и чинуш пробки ? А вот потоки подержанных иномарок - это есть, этого навалом и это - есть вопиющая нищета, - это дети украинских пенсионеров - промышляют вывозом мусора из ЕС и захламлением Украины отходами автопрома ЕС. Такая колымага стоит от 200 евро и чаще 500. Это богатство ? Коммуналка за 1 месяц?
К нам прут их радиоактивные отходы - есть такой договор с ЕС , подписан Януком, а так же толпы беженцев - в основном цыган - про перемещение в Украину бродячих цыган из ЕС тож есть договор - подписан Порохом. Вот это договра про настоящую дружбу ! Это дорогого стоит такой друг.
Утилизация авто стоит серьезных денег. А тут находятся такие , что сами за свой счет вывозят автомусор из ЕС и потом через пару лет .... бросают на улицах - уничтожают нашу экологию.
В Днепре нет пробок - а город Днепр - единственный сегодня значительно наполняет бюджет, сам зарабатывает, где еще не всю промышленность убили. Только работяги копейки зарабатывают у нас и у каждого семья на его 300 долларов зарплаты - у него старики, дети , внуки.
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_hunter написав:Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили? И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть?
На самом деле мы живем в нищей стране, разграбленной стране - так что кивать на " богатых " детей у бедных пенсионеров - дичь. Вы разве не в курсе - что и сейчас у нас работают только "за еду"? Тогда тоже так работали, только тогда работали на себя и для себя. А сейчас на чужого дядю. Понимаете - работали - ДЛЯ СЕБЯ И НА СЕБЯ ? Сами работали. Что бы потом бесплатно пользоваться. Вы когда себе дачу строите - большую себе зарплату платите ? Они это строили для себя - поэтому государство Украина пенсионерам СССР должно очень много - ВСЮ ИНФРАСТРУКТУРУ которой оно пользуется, а так как современная незалежная Украина - как государство - несостоятельная , нищая, клянчит подачки, промышляет попрошайничством у МВФ , а экономически полная несостоятельность и убожество - хуже Гондураса стала - что-то построить или создать не может дельное, всем бы только воровать,( в отличие от прошлого поколения пенсов СССР) я оговорил, что пенсионерам просто нужно дать дожить достойно по человечески - нормальную пенсию, бесплатную коммуналку и проезд. а все ими построенное они завещают потомкам. Но это не должен быть только один их потомок - типа Ахметова.
Если же вы хотите пенсионерам компенсировать все , что они построили для Украины - то выйдет на много больше достойной пенсии. Список их- это все люди, кто в СССР проработал 3-5 и более лет. Конечно не все укладывали шпалы и строили ГТС- или Днепрогэс, но другие, кто не строил - их лечили, учили, или кормили в столовке. И строилось все на их общие деньги - использовали вклады Сбербанка СССР и общий бюджет, который они все наполняли. Поэтому все, кто работал в СССР в том вашем списке. Труд тогда был созидательный и продуктивный. Сравните наше сегодня ?! Днепрогэс построили за 5 лет и чисто руками, без техники практически - в начале прошлого века. А что построено новым поколением незалежных украинцев за почти 30 лет при таком богатом наследии и фундаменте ?
Хотите компенсировать - что должны, если вы не вор , то давайте! Вы так легко распоряжаетесь тем, что вам не принадлежит - вы что ли вор и грабитель по воспитанию, из уголовной среды выходец ? Разницу между вашим и НЕ ВАШИМ понимаете ? Все электростанции и все горэлетросети - построены пенсами СССР, Водоканалы, канализация, котельные, теплости - все построено пенсам СССР. Они имеют законное право на 80 % прибыли от этой созданной ими системы. Оставьте пенсам их ГТС , Электростанции и ВОДОКАНАЛЫ и стройте свой Водоканал, конкурентоспособный со старым, на много лучше, чем старый - профинансируйте его НЕ ИЗ БЮДЖЕТА ! и ГТС сами финансируйте и стройте - все это стройте - продвинутое - как в цивилизованном мире ? И перетягивайте клиентов у старого советского общего БЕСПЛАТНОГО водоканала и теплости . И цены тога задирайте. И будет тогда у вас капитализм. А пока что вы занимаетесь системными грабежами чужого и только. Геологоразведку ведите месторождений и разрабатывайте их - и все сами . На свои деньги. Разницу между грабежами системными и капитализмом поймите - она такая. И к вам претензий не будет. А пока.... на чужом горбу в рай лезете ? За что и получите сполна- Бог не жлоб, он все видит.
kalinavalera1 написав:Тем более не из вашего кармана им платят пенсии даже.
Забавно. А куда, в таком случае, идут все мои отчисления в Пенсионный фонд?
Вы не финансисит ? Это страховая система. Так во всем мире работает страхование. Вы платите страховые взносы и когда наступает страховой случай - вы имеете право на выплаты страховые. Пока ваш случай не наступил - вашими деньгами пользуется страховой фонд. Обычно идут выплаты тем, у кого сегодня уже настал страховой случай. Но вы не содержите клиентов страхового фонда. Вы сами в свое время все СВОЕ - получите. И не с пенсов бывших а именно со страхового фонда. Боюсь даже - неужели таки вор по основной профессии? Пенсионный фонд - это страховая система взносов. Ваши взносы пойдут вам. Что бы получать пенсию в старости нужно в молодости делать взносы - это страховая система. Как крутятся ваш деньги - вас не касается - просто вы получаете право на выплаты в старости. И все.
Сегодняшние пенсы -тоже платили взносы в ПФ и деньги шли предыдущему поколению. Но пенсы СССР кроме выплат в ПФ создали огромное богатство - всю инфраструктуры страны. Которая приносит большую пользу и не смогла бы без нее существовать. Так что сколько им , нашим пенсам не выплатят - все не покроют их вклад. Их труд и сегодня приносит огромные прибыли.
Почему теперешнее поколение в свободной Украине не способно на продуктивный труд ?