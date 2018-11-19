Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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kalinavalera1 написав: У нас в Днепре установлен лимит - на отключение от центрального отопления в многоквартирном доме, и переход на личные газовые котлы.
Перекосы на местах -- обращайтесь в суд: процедура множество раз описана. Но если в парадном не все хотят отключаться -- проблема.
kalinavalera1 написав:такие оскорбления в их адрес - они нахлебники , и попрошайки и нищме и подачки им и тп.
Цитаты можно? -- или типичное балаболство?
kalinavalera1 написав:а ведь они построили инфраструктуру Украины - все - чем мы пользуемся и сегодня.
Еще раз: они все это строили бесплатно? -- более того: вложив свои средства в проекты? Или все же большая часть этих "строителей коммунизма" была обычными "винтиками в системе"?
kalinavalera1 написав:пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку , тем более, что это они построили котельные и теплосети, водоканал и канализацию и ГТС Украины в целом. По честному - все эти фирмы им принадлежат. Что касается будущих пенсов Самостийной и незалежной Украины , которые сейчас трудятся после 1991 года - то они никому никакого наследия не оставят. Кроме огромадных долгов - которые вешают на своих детей и внуков с особым цинизмом, уничтоженные вырубленные леса ,разграбленный янтарь, испорченную и убитую захоронением ядерных отходов из ЕС экологию ( договор работает такой, в тихую), системный рост онкологии у населения , проданную землю. Таких стариков от новой Украины - нужно жалеть - и таким давать подачки, но по-любому и таких тоже содержать. Кроме уголовников - алкашей и тп. Но такие редко долго живут.
kalinavalera1 написав:пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку
А чего так скромно? -- всего лишь коммуналку. Я считаю -- не меньше двух майбахов каждому выдать нужно...
_hunter написав:Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются.
Я из Днепра - пробок у нас нет, как и там где я был. Возможно в Киеве в районе депутатов и чинуш пробки ? А вот потоки подержанных иномарок - это есть, этого навалом и это - есть вопиющая нищета, - это дети украинских пенсионеров - промышляют вывозом мусора из ЕС и захламлением Украины отходами автопрома ЕС. Такая колымага стоит от 200 евро и чаще 500. Это богатство ? Коммуналка за 1 месяц?
К нам прут их радиоактивные отходы - есть такой договор с ЕС , подписан Януком, а так же толпы беженцев - в основном цыган - про перемещение в Украину бродячих цыган из ЕС тож есть договор - подписан Порохом. Вот это договра про настоящую дружбу ! Это дорогого стоит такой друг.
Утилизация авто стоит серьезных денег. А тут находятся такие , что сами за свой счет вывозят автомусор из ЕС и потом через пару лет .... бросают на улицах - уничтожают нашу экологию.
В Днепре нет пробок - а город Днепр - единственный сегодня значительно наполняет бюджет, сам зарабатывает, где еще не всю промышленность убили. Только работяги копейки зарабатывают у нас и у каждого семья на его 300 долларов зарплаты - у него старики, дети , внуки.
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_hunter написав:Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили? И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть?
На самом деле мы живем в нищей стране, разграбленной стране - так что кивать на " богатых " детей у бедных пенсионеров - дичь. Вы разве не в курсе - что и сейчас у нас работают только "за еду"? Тогда тоже так работали, только тогда работали на себя и для себя. А сейчас на чужого дядю. Понимаете - работали - ДЛЯ СЕБЯ И НА СЕБЯ ? Сами работали. Что бы потом бесплатно пользоваться. Вы когда себе дачу строите - большую себе зарплату платите ? Они это строили для себя - поэтому государство Украина пенсионерам СССР должно очень много - ВСЮ ИНФРАСТРУКТУРУ которой оно пользуется, а так как современная незалежная Украина - как государство - несостоятельная , нищая, клянчит подачки, промышляет попрошайничством у МВФ , а экономически полная несостоятельность и убожество - хуже Гондураса стала - что-то построить или создать не может дельное, всем бы только воровать,( в отличие от прошлого поколения пенсов СССР) я оговорил, что пенсионерам просто нужно дать дожить достойно по человечески - нормальную пенсию, бесплатную коммуналку и проезд. а все ими построенное они завещают потомкам. Но это не должен быть только один их потомок - типа Ахметова.
Если же вы хотите пенсионерам компенсировать все , что они построили для Украины - то выйдет на много больше достойной пенсии. Список их- это все люди, кто в СССР проработал 3-5 и более лет. Конечно не все укладывали шпалы и строили ГТС- или Днепрогэс, но другие, кто не строил - их лечили, учили, или кормили в столовке. И строилось все на их общие деньги - использовали вклады Сбербанка СССР и общий бюджет, который они все наполняли. Поэтому все, кто работал в СССР в том вашем списке. Труд тогда был созидательный и продуктивный. Сравните наше сегодня ?! Днепрогэс построили за 5 лет и чисто руками, без техники практически - в начале прошлого века. А что построено новым поколением незалежных украинцев за почти 30 лет при таком богатом наследии и фундаменте ?
Хотите компенсировать - что должны, если вы не вор , то давайте! Вы так легко распоряжаетесь тем, что вам не принадлежит - вы что ли вор и грабитель по воспитанию, из уголовной среды выходец ? Разницу между вашим и НЕ ВАШИМ понимаете ? Все электростанции и все горэлетросети - построены пенсами СССР, Водоканалы, канализация, котельные, теплости - все построено пенсам СССР. Они имеют законное право на 80 % прибыли от этой созданной ими системы. Оставьте пенсам их ГТС , Электростанции и ВОДОКАНАЛЫ и стройте свой Водоканал, конкурентоспособный со старым, на много лучше, чем старый - профинансируйте его НЕ ИЗ БЮДЖЕТА ! и ГТС сами финансируйте и стройте - все это стройте - продвинутое - как в цивилизованном мире ? И перетягивайте клиентов у старого советского общего БЕСПЛАТНОГО водоканала и теплости . И цены тога задирайте. И будет тогда у вас капитализм. А пока что вы занимаетесь системными грабежами чужого и только. Геологоразведку ведите месторождений и разрабатывайте их - и все сами . На свои деньги. Разницу между грабежами системными и капитализмом поймите - она такая. И к вам претензий не будет. А пока.... на чужом горбу в рай лезете ? За что и получите сполна- Бог не жлоб, он все видит.
Всю эту простыню бреда комментировать не буду -- сори: нет такой кучи шишнего времени.
>>> Сами работали. Что бы потом бесплатно пользоваться. Какие-то договора это подтверждающие есть? -- если нет: никому не интересно кто и что там думал. Скажете "за веру в светле будущее и коммунизм" работали? -- молодцы, конечно. Но как показала практика: воздушные замки на песке довольно фигово стоят...
>>> Если же вы хотите пенсионерам компенсировать все , что они построили для Украины Я про это уже несколько раз писал: за всю эту "стройку" они получили зарплату. Точка.
kalinavalera1 написав:Вы не финансисит ? Это страховая система. Так во всем мире работает страхование.
Это вы за всей кучей пафоса вида "мне все должны" недопоняли маленькую деталь. Страхование "во всем мире" работает немного совсем не так -- есть два их типа: солидарная (наследие совка) и накопительная (развитые страны типа США). То, что было описанно -- "деньги при наступлении страхового случая" с _личного счета_ -- это, как раз, вторая. При накопительной же системе: деньги что я плачу _сейчас_ идут на содержание _сейчас_. При этом размер пенсии никак не коррелируется с размером выплат.
kalinavalera1 написав: У нас в Днепре установлен лимит - на отключение от центрального отопления в многоквартирном доме, и переход на личные газовые котлы. Не более 30%. Что бы дом платил дань в " Теплосеть". Что касается " всего дома" отключиться - то не все хотят. Ведь есть пенсионеры , им не оплатить устанвку индивидуального котла. А 30% самых обеспеченных уж их оплатило, и им тем более без разницы. Рад , что вы не стали мне возражать, про пенсов - а то такие оскорбления в их адрес - они нахлебники , и попрошайки и нищме и подачки им и тп. --- а ведь они построили инфраструктуру Украины - все - чем мы пользуемся и сегодня. Тут скорее претензии к новому поколению и к новой власти = и больницы , и школы , и поликлиники , и театры - могло бы строить новое поколение и новая власть и все это более продвинутое и с новыми технологиями. Но ведь ничего не строится для украинцев , для государства ? Пенсы вполне заслужили - по крайней мере , пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку , тем более, что это они построили котельные и теплосети, водоканал и канализацию и ГТС Украины в целом. По честному - все эти фирмы им принадлежат. Что касается будущих пенсов Самостийной и незалежной Украины , которые сейчас трудятся после 1991 года - то они никому никакого наследия не оставят. Кроме огромадных долгов - которые вешают на своих детей и внуков с особым цинизмом, уничтоженные вырубленные леса ,разграбленный янтарь, испорченную и убитую захоронением ядерных отходов из ЕС экологию ( договор работает такой, в тихую), системный рост онкологии у населения , проданную землю. Таких стариков от новой Украины - нужно жалеть - и таким давать подачки, но по-любому и таких тоже содержать. Кроме уголовников - алкашей и тп. Но такие редко долго живут.
А можна взяти і інших пенсів, не тільки роботяг. Є ще ті, які розстрілювали тільки за слова - "НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА". Є і ті, які в часи СРСР промишляли продажами місць в чергах за авто/холодильником/телевізором... Є ті, які забирали весь товар, який доходив до магазинів - і продавали його з 3-ою або 5-ою накруткою. Майже всі пенси щось крали з заводів/виробництв/автопарків. Є ще пенси з адміністрації, які мутили на направленях на море, в оздоровчі лагері. Давайте і їм подякуємо за те, що заклали фундамент нашої державності. А виходячи з того, в чому ми зараз живемо і розхльобуємо - перелічених мною пенсів було явно більше.
kalinavalera1 Юля Володимирівна, це ви? Таку ехінею несете. На жалость давите. А чого ніхто не питає, чи маю я кошти на забезпечення сім*ї, чи можливо мені теж потрібна підтримка? Адже я один з не багатьох, який отримує чисту середню з/п в Києві, при цьому сплачуючи щомісяця 65% податків. І 20% цих податків я сплачую з вже "чистої" зп. Чому мій сусід воєний пенс має пенсію в 1000долл? За які заслуги? Яка війна проводилась до 2005р.? А ще у нього знижка на комуналку. А що до будівництва комунікацій - то коли знову випаде сніг - подивіться як він лежить в районах, які побудовані недавно і які побудовані при СРСР. Чомусь в нових районах сніг лежить всюди, де його не прибрали, а в совкових - над теплотрасами він розтає. Питання: де теплоізоляція? А вона там мала бути. Відповідь: у потрібного дяді власний будинок утеплює з подачки бідних і нещасних пенсів.