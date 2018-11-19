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Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:01
shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
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jeugen
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55
jeugen написав:shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12
shapo написав:
Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?
Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.
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jeugen
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