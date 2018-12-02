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Вот такая
медицинская рехворма

Вот такая медицинская рехворма
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:52

Вот такая медицинская рехворма

Даже первичку они не могут привести в порядок. На Драйзера, 19, давно говорят, идите в свою поликлинику, потому что вы живете чуть дальше, только по месту прописки, вопреки всем заявлениям пани Супрун, а на Маяковского, 32б записаться заставляют к Вистяке, к которому, наверное, никто не хочет, женщина рассказывала, как пригласила его домой, а он начал выписывать самые дорогие препараты, и тут звонит его родыч и говорит, что заболел ребенок, а он ему советует не накупать никаких лекарств и обещает найти хорошего врача. И не стеяняются! Это какой-то позор. Система заклинила, круговая порука, изменения тут невозможны!
Grisha1
 
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