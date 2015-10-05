я ждал этой фразы) видите ли доказать ваше утверждение анриал. Нужны лонгэтюдные исследования всей жизни а потом ранжирование триггеров. Если по 1пп еще кое как можно организовать то с ранжированием беда беда. На каждого человека воздействует с десятки негативных факторов и какой их них тригернет - вопрос.Faceless написав:Всі вищеназвані дорослі колись були дітьми, багато нахилів йдуть з покаліченого дитинства, а тригер спрацьовує вже пізніше. Є чимало причин, чому те, що проявляється серед дорослих, не проявляється серед дітей, не тільки тому, що нібито дітям це не властиве. Діти можуть не бути вбивцями в "дорослому" розумінні, проте можуть знущатися над тваринами, наприклад. Ґвалтівниками стають коли гормони заграють, не раніше, проте саме відношення до протилежної статі формується ще у дітей
Я бы даже не читал похожее исследование, потому что тут выводы целиком субьективные. У другого исследователя выводы могут быть противоположными.
Конечно я все это слышал ранее. Но когда глубоко нырнул в тему среди того что доказано детских травм нет.
Эффект от буллинга например хорошо исследован. Почему плохо исследованы детские травмы? Потому что травмой можно посчитать что угодно и у каждого ребенка их некое количество.
ну у меня было бедное детство. Не замечаю никаих отпечатков. Одинаково нет тяги ни к большим растратам ни к жеманству. Каждую копейку не экономлю, но и брендами не злоупотребяю. Есть кое какие предпочтения, не более.
Так же моя мама из очень бедной семьи у них даже не было швейной машинки. Аналогично никаких отпечатков не заметил. Она не была жадная. Но помогала людям тихо, никому не рассказывая, мне потом люди рассказали.
а что убийцы маньяки воры корупционеры прилетели к нам с марса? Они тоже были детьми и росли рядом с такими же детьми.
Один мой знакомый в молодости был мега позитивный и юморной, ни с кем не конфликтовал, иногда приходил к нам в компанию. Недавно покончил жизнь самоубийством. Точно причина травма в детстве? А после детства ничего не происходило? По слухам причина развод с женой но я бы не взялся утверждать какой фактор имел решающее значение. Может быть алкоголь. Это была неожиданная новость. В моем представлении позитивные люди так не поступают. Слишком сложные взаимосвязи для простых выводов.
Среди специфичных преблем сирот есть депривация, но она преодолевается хорошей атмосферой заведения.
Если речь про плохую атмосферу, то здесь снова нет разницы, бывает семьи алкоголиков или где родители не занимаются детьми. Бывают обычные школы где буллят.
Это не специфичная проблема детдомов. Где руководитель несет уголовную ответственность если что то не так. Поэтому любой конфликт быстро и тихо разруливается.
Кроме того система при желании может сгноить любого ребенка, это сдерживает буллинг и тем более другие виды насилия. При большей степени свободы (по сравнению с семейными) наказания могут быть куда более жесткими.
Особо наглых экземляров могут лишить всего, праздников, подарков, порезать одежду, сладостей. Короче вести себя конфликтно в системе крайне чревато. Только совсем отмороженные себе такое позволяют.
Поэтому детдомовские дети на рожон не лезут.
В отличии от семейных, которым в обход родителей практически ничего нельзя сделать. И семья сильно строго даже за большое зло свооего ребенка не накажет.