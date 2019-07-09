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Вот такая
медицинская рехворма

Вот такая медицинская рехворма
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:52

Вот такая медицинская рехворма

Даже первичку они не могут привести в порядок. На Драйзера, 19, давно говорят, идите в свою поликлинику, потому что вы живете чуть дальше, только по месту прописки, вопреки всем заявлениям пани Супрун, а на Маяковского, 32б записаться заставляют к Вистяке, к которому, наверное, никто не хочет, женщина рассказывала, как пригласила его домой, а он начал выписывать самые дорогие препараты, и тут звонит его родыч и говорит, что заболел ребенок, а он ему советует не накупать никаких лекарств и обещает найти хорошего врача. И не стеяняются! Это какой-то позор. Система заклинила, круговая порука, изменения тут невозможны!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:49

А. Наталушко о медицинской реформе в Украине

Тоже после НГ столкнулся с медицинской рехвормой в поликлинике (по прописке - прим.)... После всех регистраций, авторизаций и т.д. обратился в частную клинику, так как к невропатологу хоть по записи, хоть без записи: попасть невозможно!
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:11

jakecopernik
У меня отец живет в Одессе, всегда все ходили в гос больницу в порядке живой очереди, так теперь мало того что врач работает по часа меньше, так есть еще и две очереди (одна по записи, а другая живая). В живой очереди заходят только тогда когда кто-то по записи не пришел. Люди многие не знают что записываться нужно... и сидят целый день напрасно и ждут.
kmalvina71
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