был
потом взял и слил весь свой электорат в унитаз, когда "типа продал свой телеканал" куму Путина
3 года Мураев валял ваньку для "многоходовочки вовочки кремлядского"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:45
был
потом взял и слил весь свой электорат в унитаз, когда "типа продал свой телеканал" куму Путина
3 года Мураев валял ваньку для "многоходовочки вовочки кремлядского"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:46
Re: Політичні дискусії
У Мураева нет денег, он вышел замуж за дочку правильного папы.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:48
Re: Політичні дискусії
Уну, он снимает низкосортное гуано, ориентированное, в основном, на российского потребителя. 95-й квартал, по уровню шуток, уже сравнялся с Аншлагом. Кстати, а где его мультимиллионы?[/quote] процентов продюсеров Голливуда снимают низкосортной г***о. И что? Это преуменьшает его умственные способности или организаторские таланты?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:48
Re: Політичні дискусії
1А скільки в Україні мультиміліонерів подібних до зеленського ?
2 А скільки з них подались в Президенти ?
от коли самі собі дасте відповідь чому клоун пішов - а як мінімум сотні інших і не збирались - тоді й зрозумієте що петрушка то болванчик в якого в дупі дуже глибоко застрягла керуюча рука карабаса-барабаса з Женеви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:54
Re: Політичні дискусії
Ещё одна жертва телевизора. Специально для вас сняли ролик про Зеленского, со вчерашнего дня он идёт во Львове на местных каналах. Его размещение оплачивает Порошенко черным налом из украденных у народа Украины денег. Если не найдете самые пишите в личку я вам напишу канал и время когда выйдет ролик.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:55
Re: Політичні дискусії
Послушал интервью Коломойского Гордону. Коломойскому в Украине нужен управляемый хаос и слабое государство. Это его стихия и в ней ему максимально комфортно рубить в Украине бабло. Жить при этом он предпочитает в Швейцарии. Г0Hд0H.
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:58
Re: Політичні дискусії
Уже год как он не живёт в Швейцарии. Макс вы тупее чем я думал
.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:00
Уну, все прекрасно знают где он сейчас вынужден скрываться от расследования ФБР. Не открывайте нам свой инсайд. Но резиденция у него в Женеве и он хочет туда вернуться когда все устаканится. Украина для него - исключительно дойная корова. перестанет давать молоко - пустит под нож, продаст мясо и шкуру.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:11
Re: Політичні дискусії
Сказать вам, как легко можно накрутить рейтинг любому кандидату здесь на форуме?
Элементарно просто. Делаются куча "левых" адресов на фейсбуке и Гугл-почте, потом по очереди заходите с них на сайт с одного и того же компа (даже IP менять не надо) и спокойно голосуете. А вот если бы шло определение по MAC-адресу, это было бы невозможно.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:14
Re: Політичні дискусії
Да, до выборов Рады (если предположить, что Зеленский станет Президентом Украины) у него скорее всего не примутся нынешней Радой предложенные им законопроекты «Про народовладдя»; «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів» (в части нардепов и судей); «Про відкликання народного депутата України». Возможно и «Про імпічмент Президента України» (все эти законопроекты указаны им в его программе как первоочередные). Но ведь это покажет всей Украине, кто - пофамильно и по фракциям, за сохранение недоторканності "самых равных среди равных". И не надо никаких "договорняков". Надеюсь, не глупый народ Украины сделает выводы и на осенних выборов прокатит и этих людей, и их фракции. Ну а после того, как придут новые депутаты, эти законопроекты вновь будут внесены и приняты.
По крайней мере я надеюсь, что так будет.
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