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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:17
protefiks1959 написав: shapo написав:
Чушь.
Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей.
А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот:- Главное счастье советского человека состоит в том, что даже он не подозревает о том, насколько плохо он живет..
И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс):
Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублей
Мука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублей
Куры -1-30-1-90 и от 109 руб/кг
Ржаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичик
Батон нарезной - 23-25 коп и 25 рублей
Десяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублей
Масло сливочное -3-60 - от 350-380 рублей
Сыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублей
Колбасный сыр -1-40 и 240 руб/кг
Не говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380).
Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе?
Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла.
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23
Волгарь написав:
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.
Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:36
zРадио написав:
Сам то сколько значков на груди носишь?
Один - лауреата госпремии за 2000 год.
Хватит уже оффтопить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:01
Волгарь написав:
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Рідкісний випадок, що згідний.
До речі автівки коштували навіть дорожче, ніж Ви пишете:
Це при тому, що жигулі були в дефіциті, а москвичі та зази були крайньою халтурою на любителів автоділа.
Взагалі то замітив, що ностальгуючі за СРСР одночасно є шанувальниками Зе, який уже накреслив вам шлях у світле майбутнє - мовою оригіналу:
«Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить… Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания… Спасибо, люди, а так же великобританцы!».
Так що ідіть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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