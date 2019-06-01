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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3055305630573058>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:43

  budivelnik написав:2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:47

  Lion+ написав:
  ol_zy написав:
  Lion+ написав:Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови. :idea:

О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?

Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.
Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.

Согласен с предательством и не только по газу.
Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:49

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?

Эпидемическая амнезия. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 06:47

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.
Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта
По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.

Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны :twisted: роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.

У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? :roll: А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:56

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.

Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!

Так может только потому, что сами депутаты
відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна

и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?


И как принимался этот Закон:
- только на 10-м "повторном" голосовании проект Закона был принят за основу (после того, как было принято решение голосовать за каждую поправку).
- далее прошло 1 070 голосований по поправкам, но все они были отклонены.
- наконец на 1084-м голосовании Закон был принят.
Подробно - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61994
Зображення
(взято с https://www.obozrevatel.com/society/nar ... nyuans.htm)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:41

  Подолянин написав:
  Lion+ написав:Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.
Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта
По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.

Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны :twisted: роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.

У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? :roll: А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...


Если в обе стороны, то это как-то оправдывает торговлю на крови? :?:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:41

  Подолянин написав:
  Lion+ написав:Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.
Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта
По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.

Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны :twisted: роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.

У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? :roll: А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...


Ну, если продолжить в той же стилистике, как вы пишите, то ограничиваться торговлей газом, нефтью, запчастями нет никакого смысла, при развертывании широкомасштабной торговли всем подряд можно заработать много денег, а на полученную прибыль не только заправлять старые танки, но и купить более современное вооружение, повысить зарплаты военнослужащим, чтобы еще лучше мочить роСС. Что тут плохого ? Похоже настало время отменить ограничения СНБО ?

Кстати у старого Президента три года войны работала конфетная фабрика в стране-агрессоре, очень странно, что вы это не упомянули, или не знали ? Вам это же не мешало проголосовать за Порошенко.
Да, и говорят, что Зеленский вышел из учредителей всех своих бизнесов, поэтому что там завязано теперь непонятно, а в декларации папередника за 2018 г липецкая фабрика кстати указана в списке активов, которыми он владеет.

ПС Это я просто взял ваш предыдущий пост и просто поменял там некоторые слова методом зеркальности.

Границы гибридности, которыми всё заразилось, такие нечеткие и размытые.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:39

  freeze написав:
  budivelnik написав:А чого добиваєтесь особисто Ви


Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.

Я бы поберег виски на папизже. Боюсь что за свершениями нового президента наблюдать на трезвую голову будет непросто.
Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:52

  zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!
Вот любуйся:
Зображення

"Война - это война" (с)

По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).
По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).
По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices

Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.
И можно поподробней о mostly unfree в Украине?
Что это, собственно, означает?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:56

Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..
я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме
захист російськомовних....

Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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