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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:09
budivelnik написав:
1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн
Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн.
Когда будете забирать?
У вас получится очень хороший профит - покупка за полцены + на перепродаже вы тут же заработаете минимум 0,15 млн. - она же стоит, по вашему 0,5 млн.!
Ну и я заработаю, т.к. "хотелки" у нас за такую - 3 000 долл., вот только и за такую сумму желающих почему-то нет (максимум, что могут заплатить - 1 200 долл.).
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:18
budivelnik написав:
1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн
2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче
3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють
а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі
б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії
в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.
Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).
А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушать budivelnik
!
Соответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.
Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совет budivelnik
о переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.
budivelnik написав:
Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш?
Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева...
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:26
vano80 написав:
А что у нас с медициной по селам, напомни. Сколько скорая с района ехать будет. В моем знакомом селе, 100 км от столицы, хат пустых валом. Бери, живи. Вот только если тебя инсульт прихватит, то найдут тебя благодарные нащадки (за квартиру, в киеве), потом, как-нибудь
Паралелльно с вами писал и свой пост об этом - люто плюсую!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:32
budivelnik написав:
...
1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди
-просто їм це треба пояснити
2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...
..
Охєрєть
Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?
budivelnik написав:
...
Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу
..
У виграші всі
а - пенсіонери (покращення якості життя)
б - власники будинків в селах(збільшення доходів)
в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)
Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....
ПС
Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість
Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус
прозябаючи в хрущовках на субсидії.
А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.
"Оренда+допомога" - просто фініш...
Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:39
budivelnik
P.S.
Учитывая вашу специализацию, чуть опустив цены, вы будете "первый парень на деревне" - такие "экзотические" товары, как чай, кофе, электронику (включая стиралки и бойлеры) выгоднее покупать через Инет с доставкой НП - намного дешевле, чем в поселке. Да, и ЦО нет больше 20 лет, т.ч. никто не помешает поставить у себя любое индивидуальное отопление.
Ну а то, что отключение эл/эн (с соотв. отключением воды и канализации) у нас всего лишь 4 раза в год (зима, весна, лето, осень), 2 терапевта-пенсионера и 78-летний детский врач, это мелочи, не стоит обращать на них внимания! Ведь всего за 30 км есть прекрасная районная больница, где вас (если у вас есть деньги) чуток подлечат, а если серьезное что-то, отправят за 120 км в Херсон, где вас будут лечить ровно настолько, насколько у вас есть денег, ну а если их (денег) нет - самый лучший лекарь
Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья.
С ними будем мы дружить,
Чтоб здоровыми нам быть.(с)
Я, правда умолчу, что из-за постоянного порыва водопроводных труб (клятый совок, не мог сделать нормальных труб, всего 28 лет прошло после его развала, а они уже сгнили!) каждую неделю пару дней по 5-10 часов нет воды, а потом еще пару часов она течет ржавая.
Работы в поселке навалом - с весны до осени в поле на арендаторов-турков, зато все остальное время можно лежать на диване, поплевывая в потолок.
Подавцов в магазин легко можно нанять за 5 тыс., вы еще и выбирать будете из большой очереди желающих.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:50
budivelnik написав: detroytred написав:
[
А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.
С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*
Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.
Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!
Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.
Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.
И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.
З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----
Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi))))
А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк
і тим хто отримує ці гроші...
І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?
Тому
Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.
І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід.
Два момента:
1. гавкаете похоже только Вы (раз считаете и употребляет данное выражение)
2. Украина не входит в такие образования, как США, ЕС и т.д.)))
А вот дотационным областям Украины Вы свой совет давайте)))
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:07
budivelnik написав:
Для читачів
Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...
Один військовий пенсіонер
Один пенсіонер з Харківщини
Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць
....
Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію
Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації
Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денрну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....
Опять пафосное звернення до абстрактных читателей)))
Я бы на Вашем месте обратил внимание на то, какой спектр граждан и количество неудовлетворено действиями властей.
Огромное: от бомжей, дворников и до миллионеров.
То, что торговец горилкою, бывший кусок, бреше с потолка о протирании штанов оппонентом - так это Ваш уровень порядочности.
Аргументировать откуда Вы взяли оценку работы оппонента Вы не можете. Просто брешете с потолка. Также, как и о времени выхода на пенсию.
Зато бравый рдг-шник не раз бравирующий своей физготовностью *поговорить* с оппонентами, как война -- так - давлениэ.
Вам нужно лечить свой комплекс неполноценности, который Вас постоянно тянет скатываться к переходу га личности и меряться всем и вся. И поскольку объективных данных у Вас нет Вы постоянно брешете в адрес оппонентов.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:15
galadriel написав: budivelnik написав:
...
1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди
-просто їм це треба пояснити
2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...
..
Охєрєть
Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?
budivelnik написав:
...
Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу
..
У виграші всі
а - пенсіонери (покращення якості життя)
б - власники будинків в селах(збільшення доходів)
в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)
Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....
ПС
Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість
Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус
прозябаючи в хрущовках на субсидії.
А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.
"Оренда+допомога" - просто фініш...
Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".
Приехали))
Будивельник подобные перлы уже сколько лет задвигает!
Такую вывернутую отсебятину, которую даже циники от власти не позволяют себе.
В духе китайских простых решений сложных проблем времён Мао.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:26
budivelnik написав: yanyura написав:
вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?
Маніпулятор обовязково але перекрутить...
1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити
2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...
Це правильно , але...
а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло
б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....
3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....
А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.
1. Зашквар...
Так, получается, что совок сделал пенсионеров богатыми людьми?!
2. Ещё раз повторю: функции в обществе распределены. Рычаги-инструменты у власть имущих.
И никакими потугами отдельных сознательных граждан (сделай микро- --- хатынку у себя) макро- изменений не добиться.
Каждый в обществе выполняет свои функции.
Если можновладци не желают, имеют другие интересы, чем побудувати нормальну державу, то механизм не работает.
Выхлоп за окошком в рейтингах.
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