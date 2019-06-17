Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов. Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.
Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу.. У виграші всі а - пенсіонери (покращення якості життя) б - власники будинків в селах(збільшення доходів) в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла) Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус.... ПС Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії.
интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать...
zРадио написав: при среднегодовом росте ВВП аж 1%!
знову брехня, брехня за брехнею, хвора людина на псевдологію. Дійсно, все сходиться, симптоми в наявності.
Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos — брехня + logos — слово, мова) — психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:
" О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена подобными заявлениями".
"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала. При каждой встрече с иностранцами любят сказать: А какие у нас женщины красивые. И тут вылазит такой порохобот и как завопит: Вы оскорбляете наших женщин, наши женщины - не бренд. И полезли из всех щелей купленные феминистки, околополитические проститутки всех мастей и просто ипанутые на всю голову.
Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/
detroytred написав:Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.
Підгодовують тільки тих багатодітних, які не мають офіційного прожиткового мінімуму на дітей, а таких невеликий відсоток від невеликого відсотку багатодітних. Прогресуючі виплати при народженні відмінили 2014, пільги по комуналці також підв'язали до доходів 2015. Останнє ДТ
Пряма грошова підтримка сімей з дітьми — це: грошова допомога на дітей; грошова допомога у зв'язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною та інша грошова допомога. За висновками ЮНІСЕФ, найвагомішим інструментом збільшення чисельности дітей, охоплених дошкільною освітою, є грошова допомога сім'ям з дітьми. Найбільші обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми по відношенню до ВВП 2015 року здійснювали Люксембург (2,51%), Велика Британія (2,25%), Естонія (2,01%), Австрія (1,95%), Бельгія (1,79%), Угорщина (1,73%), Ірландія (1,64%), Франція (1,51%) і Чехія (1,5%) (див. рис. 2). На відміну від більшости країн ОЕСР, сукупні обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми в Україні є незначними. Крім того, 2017 року, порівняно з 2010-м, вони скоротилися більш ніж утричі — з 0,034% ВВП 2010 року до 0,01% ВВП 2017-го https://dt.ua/EDUCATION/doshkilnyata-ta ... 4537_.html
По пенсам ми знаємо, що наші виплати по відношенню до ВВП навпаки рекордні.
vano80 написав:Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов. Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.
Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу.. У виграші всі а - пенсіонери (покращення якості життя) б - власники будинків в селах(збільшення доходів) в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла) Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус.... ПС Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії.
интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать...
Ще раз для тих хто в танку 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам.. 2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде 3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Динамика ВВП за последние 5 лет (2013-2018): (93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) = -1,5%.
Динамика ВВП за последние 10 лет (2008-2018): (84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR = -1,3%.
Динамика ВВП за последние 15 лет (2003-2018): (111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR = +1,2%.
Ну так что, пустомеля? 1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!
И это как раз твой самообман, а не мой скептицизм, мешает Украине двигаться вперед! У тебя еще стадия отрицания диагноза! Когда "повзрослеешь" и примешь его - возвращайся к дискуссии! Пока ты здесь вреден, а не полезен!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 чер, 2019 19:29, всього редагувалось 2 разів.
Хз зачем Зеленский летал с визитами в Париж и в Германию. Ни одной новой идеи, речи опять сворованные у Порошенко. Опять та же жвачка - вы должны обеспечить нам транзит, вы должны усилить санкции, вы должны. Бедняга Меркель аж тряслась, а Макрона Зеленский даже поставил на место - неправильно говорит.
Можно было и по скайпу поболтать ни о чём, не тратить деньги налогоплательщиков.
sal написав:Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными» Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
ще один руськомiровець детектед "сал"
Только сейчас заметили? Какая связь между газом для Германии и деньгами МВФ для Украины - сам допысувач вряд ли сможет объяснить. Зато зрада налицо.
Ну что же ты остановился, считай дальше. Что, не хочешь? Понимаешь, что если посчитаешь с 1991-го по 2018-й, то зрады не получится?
zРадио написав:Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз!
Очень серьезный диагноз - это вот так по критикусовски перекручивать информацию. Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки. И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.