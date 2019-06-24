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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3283328432853286> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Пон 24 чер, 2019 20:14 zРадио написав: vitaliian написав: Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана. Наоборот монополии усилили свои позиции после майдана.



Ну здесь тоже нет причинно-следственной связи. Разве только то, что майдан привел к власти одного из олигархов, который вместе с "коллегами" еще с 90-х видел Украину в качестве собственности нескольких кланов.



Сам по себе майдан, каким бы бессмысленным и беспощадным он ни был, не стимулировал монополизацию Ну здесь тоже нет причинно-следственной связи. Разве только то, что майдан привел к власти одного из олигархов, который вместе с "коллегами" еще с 90-х видел Украину в качестве собственности нескольких кланов.Сам по себе майдан, каким бы бессмысленным и беспощадным он ни был, не стимулировал монополизацию

ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно. Должна быть конкуренция чтобы шло развитие. Майдан принял на себя монопольное право на протест и оценку политических событий. В навязанных условиях обычно происходит "развод" (развал страны) или война. Было бы верховенство права майдан изначально был бы не нужен. Чивокуню сняли бы демократическим путём. Как видите верховенства права после майдана не появилось значит как не крути, майдан стоял за интересы монополий, которые в результате набрали вес. ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно. Должна быть конкуренция чтобы шло развитие. Майдан принял на себя монопольное право на протест и оценку политических событий. В навязанных условиях обычно происходит "развод" (развал страны) или война. Было бы верховенство права майдан изначально был бы не нужен. Чивокуню сняли бы демократическим путём. Как видите верховенства права после майдана не появилось значит как не крути, майдан стоял за интересы монополий, которые в результате набрали вес. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 20:25, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 2349 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:16 pesikot написав: rjkz написав: Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало. Не в совкодрочерстве дело, а важно знать ЧТО было и ЧТО стало.

а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.

Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.

а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всё

бОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".

Иными словами, перевод металла в стружку а ЧТО было ? Рассказы про кружки оставьте молодым совкодрочерам. Сами кружки может и были бесплатны, но приходилось тратится на расходные материалы или на форму.Экономика ? тысячи литров молока надоя, миллионы тон собранной пшеницы, дохрелион поголовья КРС. А в магазинах хлеба и молока не было уже после обеда. Про мясо я уже молчу.а ЧТО стало ? выжженный оазис, вполовину меньше населения ? Ноу комментс. Куча авто на дорогах, в обед попробуй ещё найти место для парковки. В суббота в 12 дня зашёл в кафе, половина столиком уже занята, про вечер и говорится не приходится. Занято всёбОльшая часть той экономики УССР составлял ВПК, как ЧАЭС для "дятла".Иными словами, перевод металла в стружку

А в Италии мороженое из молока делают, а в Украине из ***** какой то. В СССР в ресторан очередь стояла, это не показатель. Но веслувальна база Ленкузни на Трухановом острове это отношение быдла-петрушки к развитию спорта в Украине. А в Италии мороженое из молока делают, а в Украине из ***** какой то. В СССР в ресторан очередь стояла, это не показатель. Но веслувальна база Ленкузни на Трухановом острове это отношение быдла-петрушки к развитию спорта в Украине. innamax2008

Повідомлень: 297 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:16 Re: Політичні дискусії Faceless написав: Так что никто вашего любимого Шария не дискриминировал. Так что никто вашего любимого Шария не дискриминировал.

Это Шарий мой любимый???







Главный офис "Партии Шария"



https://www.rbc.ua/rus/styler/shariy-so ... 18402.html Это Шарий мой любимый???Главный офис "Партии Шария" yanyura Повідомлень: 4719 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:18 zРадио написав: Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)



Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.



Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.



После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк. Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4261 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:21 vitaliian написав: ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно. ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно.



Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишком Даже дружкой не был Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишкомДаже дружкой не был zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:25 zРадио написав: flyman написав: а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу? а що це ти так про безпеку Раші переживаєш, а не про свою і свого народу?



Потому что РФ легко пожертвует Украиной ради своей безопасности. Собственно, она это уже начала делать.

Потому что РФ легко пожертвует Украиной ради своей безопасности. Собственно, она это уже начала делать.



Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.



Так что оставь свои мечты.



zРадио написав: А мы (в смысле наши элиты) - дураки, которым не хватило дальновидности и холодного расчета, чтобы сохранить нейтралитет в чужих разборках. В отличие, например, от Швейцарии, которую от обеих мировых воин именно нейтралитет и уберег! А мы (в смысле наши элиты) - дураки, которым не хватило дальновидности и холодного расчета, чтобы сохранить нейтралитет в чужих разборках. В отличие, например, от Швейцарии, которую от обеих мировых воин именно нейтралитет и уберег!



Да что ж такое, опять он обманывает.



Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.



Норвегию с Данией, к примеру, нейтралитет нифига не защитил. Украину, кстати, тоже. Для того, чтобы что-то пожертвовать, надо сначала это что-то иметь.Так что оставь свои мечты.Да что ж такое, опять он обманывает.Швейцарию защитил не нейтралитет. Швейцарию защитили горные укрепрайоны и практически всеобщая воинская обязанность.Норвегию с Данией, к примеру, нейтралитет нифига не защитил. Украину, кстати, тоже. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4261 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:30 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Говорим о стартовых условиях и причинах неудачи Говорим о стартовых условиях и причинах неудачи Про які стартові умови ви тут теревените?

Це був не старт-це був фініш держави яка розвалювалась...

А розвалювалась вона тому,що верхам вже не було що красти,а низам що їсти...

І розвалюватись вона почала далеко до 1990...

І її розвал трошки тормознув господарник Кучма... ,але як тільки на зовнішніх ринках виросла ціна енергоносіїв...-так відразу все знову і посипалось і це посипалось не зміг тормознути бандюкович , тому йому й прийшлось залазити у політичну і фінансову кабалу до росії....

але ця кабала не сподобалась місцевій буржуазії і вона змінила бандюковича на Порошенка...

Тепер кабала(для Держави) зникла,але за це треба платити затягуванням поясів(хоча навряд чи сьогодні хтось живе гірше ніж жив в 1990-2010)населення. Про яківи тут теревените?Це був не старт-це був фініш держави яка розвалювалась...А розвалювалась вона тому,що верхам вже не було що красти,а низам що їсти...І розвалюватись вона почала далеко до 1990...І її розвал трошки тормознув господарник Кучма... ,але як тільки на зовнішніх ринках виросла ціна енергоносіїв...-так відразу все знову і посипалось і це посипалось не зміг тормознути бандюкович , тому йому й прийшлось залазити у політичну і фінансову кабалу до росії....але ця кабала не сподобалась місцевій буржуазії і вона змінила бандюковича на Порошенка...Тепер кабала(для Держави) зникла,але за це треба платити затягуванням поясів(хоча навряд чи сьогодні хтось живе гірше ніж жив в 1990-2010)населення. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21046 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:30 Sommer написав: zРадио написав: Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали) Главная ошибка - это переход к одновекторной внешней политике. Необходимо было держаться нейтралитета, по крайней мере после известной мюнхенской речи ВВХ в 2007-м году, где тот заявил, что период однополярного мира завершен (и буквально меньше, чем через год демонстративно показал это в Грузии, послав сигнал и Украине, который наши элиты не услышали)



Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.



Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.



После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк. Как в твою картину мира укладывается конфликт с Тузлой? Это 2003-й, кстати.Да и попытка протолкнуть Яныка в президенты - это тоже до 2007-го.После 2007-го пуйлу просто моча в голову ударила и он пошел ва-банк.



Да таких конфликтов, как Тузла, тьма тьмущая между разными странами. Если помнишь, с другой стороны моря у нас конфликт на о.Змеиный еще был. Но это же не говорит о выпаде Румынии против суверенитета Украины, ведь так?



А про Яныка я вообще вопрос не понял - это чисто "внутри-корпоративная" тема (Ахметов на правах самого большого богача хотел протолкнуть свою тушку, чтобы активы хозяина были в безопасности). Ты реально считаешь Яныка российским агентом? Зачем он тогда готовил подписание Ассоциации (а это был именно он, и никто другой - дедушка Азиров был против, если че)?



Насчет путина - я согласен, что он пошел ва-банк. Не потому что его американцы не провоцируют - они как раз провоцируют. А потому что РФ с США тягаться не сможет. Паритет там только в ЯО, до использования которого дело не дойдет. По остальным фронтам россия лузит всухую Да таких конфликтов, как Тузла, тьма тьмущая между разными странами. Если помнишь, с другой стороны моря у нас конфликт на о.Змеиный еще был. Но это же не говорит о выпаде Румынии против суверенитета Украины, ведь так?А про Яныка я вообще вопрос не понял - это чисто "внутри-корпоративная" тема (Ахметов на правах самого большого богача хотел протолкнуть свою тушку, чтобы активы хозяина были в безопасности). Ты реально считаешь Яныка российским агентом? Зачем он тогда готовил подписание Ассоциации (а это был именно он, и никто другой - дедушка Азиров был против, если че)?Насчет путина - я согласен, что он пошел ва-банк. Не потому что его американцы не провоцируют - они как раз провоцируют. А потому что РФ с США тягаться не сможет. Паритет там только в ЯО, до использования которого дело не дойдет. По остальным фронтам россия лузит всухую zРадио

Повідомлень: 2590 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:32 zРадио написав: vitaliian написав: ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно. ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно.



Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишком Даже дружкой не был Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишкомДаже дружкой не был

В любом случае после падения режима Чивокуни политическая конкуренция сильно ослабла. Оппоблок фактически поддерживал действующую власть поэтому раскололся. Системной политической оппозиции (кроме Михи и Бени) не было (а их быстро загнали в эмиграцию). Поэтому на выборах выбрали случайного человека Зеленского, хотя если бы ЮВТ активнее выступала против ПАП, подавала бы в суд на действующую власть, то могла бы выиграть выборы. Но она не прочувствовала насколько сильный в народе протест.



Когда нет конкуренции начинается деградация. Железная дорога тому пример. Поднимай бесконечно цены и сокращай поезда - вся ихняя деятельность. Была бы конкуренция шла бы борьба за пассажира. В любом случае после падения режима Чивокуни политическая конкуренция сильно ослабла. Оппоблок фактически поддерживал действующую власть поэтому раскололся. Системной политической оппозиции (кроме Михи и Бени) не было (а их быстро загнали в эмиграцию). Поэтому на выборах выбрали случайного человека Зеленского, хотя если бы ЮВТ активнее выступала против ПАП, подавала бы в суд на действующую власть, то могла бы выиграть выборы. Но она не прочувствовала насколько сильный в народе протест.Когда нет конкуренции начинается деградация. Железная дорога тому пример. Поднимай бесконечно цены и сокращай поезда - вся ихняя деятельность. Была бы конкуренция шла бы борьба за пассажира. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 чер, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2349 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 20:36 vitaliian написав: zРадио написав: vitaliian написав: ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно. ну как это нет связи? На руку и сердце девушки претендовали 3 условных мужчины. Проходит майдан и 2е из них сбегает, в итоге 3й получает золотую акцию в виде отсутствия конкуренции. А новых женихов не видно.



Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишком Даже дружкой не был Да Петю "придумали" уже после победы майдана. В процессе он не был женишкомДаже дружкой не был

В любом случае после падения режима Чивокуни политическая конкуренция сильно ослабла. Оппоблок фактически поддерживал действующую власть (поэтому раскололся) системной политической оппозиции (кроме Михи и Бени) не было (которых быстро загнали в эмиграцию), поэтому на выборах выбрали случайного человека Зеленского. Когда нет конкуренции начинается деградация. Железная дорога тому пример. Поднимай бесконечно цены и сокращай поезда - вся ихняя деятельность. Была бы конкуренция шла бы борьба за пассажира. В любом случае после падения режима Чивокуни политическая конкуренция сильно ослабла. Оппоблок фактически поддерживал действующую власть (поэтому раскололся) системной политической оппозиции (кроме Михи и Бени) не было (которых быстро загнали в эмиграцию), поэтому на выборах. Когда нет конкуренции начинается деградация. Железная дорога тому пример. Поднимай бесконечно цены и сокращай поезда - вся ихняя деятельность. Была бы конкуренция шла бы борьба за пассажира.

якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало. якась так дивна випадковiсть, я б сказав випадкова випадковicть, прям як Ляшко що теж випадково в лотарею виграв чимало. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3283328432853286> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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