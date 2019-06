Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32893290329132923293> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 153 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 31 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 5% 8 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 153 Додано: Вів 25 чер, 2019 07:01 zРадио написав: Sommer написав:

Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?

Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?



Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!



Sommer написав: Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.

Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.



Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!



Sommer написав: Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи. Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.



А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет? У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше? Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии... Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет?У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше?Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...

i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки? i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15755 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15 rjkz написав:

Нуууу....

Не сильно то и смеются.

Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.

Ну часть неправильных глаголов там правильные

И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.

А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.

Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen: Нуууу....Не сильно то и смеются.Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.Ну часть неправильных глаголов там правильныеИ в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваютсяЛюбой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:

i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?



Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.

ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"! i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"! В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15755 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:23 flyman написав: rjkz написав:

Нуууу....

Не сильно то и смеются.

Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.

Ну часть неправильных глаголов там правильные

И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.

А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.

Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen: Нуууу....Не сильно то и смеются.Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.Ну часть неправильных глаголов там правильныеИ в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваютсяЛюбой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:

i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?



Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.

ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"! i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!

А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита. А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита. innamax2008

Повідомлень: 297 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:27 flyman написав: zРадио написав: Sommer написав:

Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?

Что, Румыния тоже начала строить дамбу к Змеиному и обьявила его частью румынской территории?



Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!



Sommer написав: Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.

Ау, проснись! Я говорю про 2004-й, когда рашка пыталась протолкнуть Яныка на царство.



Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!



Sommer написав: Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи. Провоцируют они бедного плешивого педофила, негодяи.



А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет? У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше? Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии... Дамбу не строила, но своей территорией объявила, и на этом основании украла у нас часть газоносного бассейна Черного моря!Только в качестве реактивной меры против Юща, к которому американцы приставили своего агента Катерину Чумаренко. На этом месте можешь даже не троллить - гражданка США, с 25 лет работающая на правительство США! Да Юща вообще нельзя было регистрировать кандидатом в Президенты Украины с такой женой!А системы ПРО "против исламских террористов" кто по периметру РФ расставляет?У США есть союзник Израиль, союзник Турция, союзник Иран, союзник Катар, союзник Кувейт... перечислять дальше?Но системы ПРО ставят в Чехии, Польше и Румынии...

i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки? i знову, чому ти переживаеш за безпеку Рашки?

Тому що зРадіо - громадянин РФ, працює штатним пропагандистом антиукраїнського напрямку. Він намагається приховати свою ніжну любов до країни-Бензоколонки, маскується - але видно пана по власовському триколірному прапору, який гордо стирчить з його дупи. Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 чер, 2019 08:12, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:29 flyman написав: rjkz написав:

Нуууу....

Не сильно то и смеются.

Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.

Ну часть неправильных глаголов там правильные

И в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.

А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваются. Но вот украинский они не поймут. Не осилили всей высоты высот и глубины глубин соловьиной мовы. А во рашн учить модно среди американцев совсем неславянского происхождения. как ни печально.

Любой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen: Нуууу....Не сильно то и смеются.Просто в ВУЗах-то изучали БРИТАНСКИЙ английский, который тоже меняется и в чем-то приближается к американскому. Ну нет там сильного have. И в Англии уже по вопросу Have you got...? вычисляют приезжих. 20 - в штатах не твэнти, твани, твони и твэни. Кэнт а не кант, трак, а не лорри и тд.Ну часть неправильных глаголов там правильныеИ в основном простая грамматика вместо перфектов...Но образованные американцы таки пытаются говорить грамотно.А какой там английский у индусов - закачаешься. И китайцев понять трудно. Но все они со своими версиями английского уживаются и понимают друг друга в любой точке Земного шара и не смеются и не издеваютсяЛюбой английский лучше никакого, но вот без него...лучше быть "патриотом" и не высовывать нос из неньки и поливать грязью и рашу и США и ЕС. Ходить в вышиванке с мовой-вирой и не знать что НА САМОМ ДЕЛЕ ТВОРИТЬСЯ за плетнем хутора "Украина". Верить, что " Нет никакого Рио де Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Заграница это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. "(Ильф и Петров "Золотой теленок"):mrgreen:

i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?



Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.

ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"! i що з того, що якийсь китаець вивчае росiйську як iноземну?Тут пропонують замiнити украiнську на росiйську та перетворитися на Бiлорусь.ЛАД, зрадiо та ще куча русофiлiв обома лапами "за"!

Китайці вивчають російську, щоб вміти грамотно сказати "Русіш, хенде хох! Лапи уверх!" Китайці вивчають російську, щоб вміти грамотно сказати "Русіш, хенде хох! Лапи уверх!" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:32 Хомякоид написав: Frant написав: Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті.

Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами.

Зокрема, використовувались проти українців.





"сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.



У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.



2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.



Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]



Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."





https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%83%D1%81 Цікаву інформацію знайшов в Інтернеті.Як корінні русіш&народи співробітничали з німецькими фашистами.Зокрема, використовувались проти українців."сентябре 1942 года командир 16-й моторизованной дивизии генерал-майор Зигфрид Хенрици сформировал в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон из бывших красноармейцев (добровольно перешедших на сторону немецких войск и бывших военнопленных) и местных жителей. Военнослужащие эскадрона были вооружены трофейным советским оружием[8]. При этом, количество калмыков-военнопленных было сравнительно невелико, основную часть составляли добровольцы, причём многие приходили к немцам со своими лошадьми и своим оружием[9]. На немецкой службе они зарекомендовали себя положительно, и опыт создания калмыцких частей был продолжен. Началось формирование второго эскадрона.У концу ноября 1942 года на стороне немцев воевало 4 эскадрона калмыков[13], объединённых в «калмыцкое соединение доктора Долля» (нем. Kalmüken Verband Dr. Doll), общее руководство которым осуществлял немецкий штаб «абвергруппы-103» во главе с зондерфюрером Рудольфом (Отто) Верба.2 декабря 1943 года соединение корпуса под командованием Абуширова (четыре кавалерийских эскадрона и истребительный батальон) общей численностью 1 тысяча человек совместно с подразделениями немецкой полевой жандармерии провели антипартизанскую операцию по прочёсыванию днепровских плавней. В последующие дни помимо сводного отряда Абуширова в операции приняло участие калмыцкое подразделение под командованием Чилгирова.Во время операции в днепровских плавнях с легионерами калмыками погибло 50 человек партизан и был взят в плен 51 партизан. 13 декабря 1943 года в бою с калмыками погиб 1 и захвачен в плен 31 советский партизан. По приказу немецкого военного командования, за наведение порядка в тылу 40-й танковой дивизии вермахта и в связи с Рождеством 54 калмыка были награждены орденами Третьего рейха[21]Кроме того, в декабре 1943 года в районе города Новый Буг были расстреляны ещё 40 человек[22]."



Как-то нашел на просторах инета доклад немецкого бундесвера про количество коллаборационистов в Второй Мировой Войне.

Захотелось сравнить с перепесью населения СССР по моему 1939 года.

Выяснилось, от трех наций - русских, украинцев, белорусов воевали на немецкой стороне по 1-2% от числа довоенного населения.

Другие нации не сравнивал. Как-то нашел на просторах инета доклад немецкого бундесвера про количество коллаборационистов в Второй Мировой Войне.Захотелось сравнить с перепесью населения СССР по моему 1939 года.Выяснилось, от трех наций - русских, украинцев, белорусов воевали на немецкой стороне по 1-2% от числа довоенного населения.Другие нации не сравнивал.

Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян. Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:33 innamax2008 написав: А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита. А чем вам Беларусь не нравится? Чистотой, хорошими дорогами, нормальными пенсиями? В Украине этого нет, к сожалению. Зато есть ахметов, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук ну в общем элита.

Беларусь вкусная конфетка но там тоже нет верховенства права, любой чиновник может забрать ваше имущество, бизнес а суд подтвердит что так должно быть. И какая мотивация выкладываться 24/7 всеми ресурсами чтобы потом всё забрали? Касается всех стран снг постсовковый синдром, когда вместо компартии подсунули чиновника решающего за всех что и как делать, что кому принадлежит. Беларусь вкусная конфетка но там тоже нет верховенства права, любой чиновник может забрать ваше имущество, бизнес а суд подтвердит что так должно быть. И какая мотивация выкладываться 24/7 всеми ресурсами чтобы потом всё забрали? Касается всех стран снг постсовковый синдром, когда вместо компартии подсунули чиновника решающего за всех что и как делать, что кому принадлежит. vitaliian

Повідомлень: 2364 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:34 zРадио написав: Sommer написав: Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что это

zРадио написав: системы ПРО "против исламских террористов" системы ПРО "против исламских террористов"



Сможешь? Тебе осталось всего лишь найти на американских сайтах, что этоСможешь?



Выкуси, наконец



U.S. activates Romanian missile defense site, angering Russia



The United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vital to defend itself and Europe from so-called rogue states but the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal.

“As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles , the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.



https://www.reuters.com/article/us-nato ... SKCN0Y30JX



PS: меня вообще мало парит США и РФ, но ни фанатичным американистам, ни фанатичным россиянофилам, затесавшимся под украинских патритов, я спуска не дам! Выкуси, наконецThe United States switched on an $800 million missile shield in Romania on Thursday that it sees as vitalbut the Kremlin says is aimed at blunting its own nuclear arsenal., the United States will work with its allies to defend NATO,” said U.S. Deputy Defense Secretary Robert Work, standing in front of the shield’s massive gray concrete housing that was adorned with a U.S. flag.PS: меня вообще мало парит США и РФ, но ни фанатичным американистам, ни фанатичным россиянофилам, затесавшимся под украинских патритов, я спуска не дам!

Тобто зРадіо сам собі не дасть спуску??? Ти ж фанатичний ватний москвофіл.



Давай, розказуй, скільки годин в день ти ллєш бруд на Україну і скільки тобі за це платять? Тобто зРадіо сам собі не дасть спуску??? Ти ж фанатичний ватний москвофіл.Давай, розказуй, скільки годин в день ти ллєш бруд на Україну і скільки тобі за це платять? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20147 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:47 Re: Політичні дискусії Настолько бояться Михо, чтобы опустить свой рейтинг к 1% ради попытки не пустить Михо в парламент... это надо иметь особый склад ума)) Так он только помогает Давиду стать генпрокурором, а Михо - премьером, а в этом раскладе их схемам будет еще хуже))) Глупость Порошенка просто поражаетНастолько бояться Михо, чтобы опустить свой рейтинг к 1% ради попытки не пустить Михо в парламент... это надо иметь особый склад ума)) Так он только помогает Давиду стать генпрокурором, а Михо - премьером, а в этом раскладе их схемам будет еще хуже))) Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3927 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 07:48 zРадио написав: Совсем плох стал...



Порошенко предложил переименовать Грузию

Политик посоветовал "не оставлять в беде грузинских братьев" и переименовать Грузии в Сакартвело.

https://korrespondent.net/ukraine/polit ... at-hruzyui Совсем плох стал...Политик посоветовал "не оставлять в беде грузинских братьев" и переименовать Грузии в Сакартвело.



Это самоназвание Грузии,хотя правильнее назвать Джорджия.

А Армению Айастан Это самоназвание Грузии,хотя правильнее назвать Джорджия.А Армению Айастан Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1452 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 32893290329132923293> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм