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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3310331133123313

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 158
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:45

  ЛАД написав:..
А что в таком случае Вы скажете о Китае?
...
точно. Провести еще один референдум - о присоединении к Китаю! Куда-то, да возьмут!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:45

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:46

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было.


А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:47

  stm написав:
  budivelnik написав:Давайте так
Хто що говорив на форумі-мене не цікавить...
Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись....
Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку)
Не можете - тоді краще жуйте....

Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))
Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
1 Питання не про сьогоднішню повістку, тим більше що ерефівець вже не пройшов
2 Розмова почалась з заяви фріза про те що він знав ще в грудні 2018 , що ерефівців повернуть в ПАРЄ
Я попросив ссилочку
Якогось милого встрягли ви і почали натягувати сову на глобус...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было.


А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов

при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50

  vitaliian написав:при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно.


Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов. Там много конфликтов, и почти все корнями уходят в религию. Большинство убийств азиатов и кавказцев в РФ совершаются под знаменами "мы русские - с нами бог".

У нас другой генезис - полярные взгляды на общую историю
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:56

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов..
там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США. И чо??
надо у себя разруливать, а не на других заглядываться..
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